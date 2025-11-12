LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los trabajos en el exterior han comenzado a pavimentar el paseo. E. P.

El Ayuntamiento de Alfaro confía en llegar en tiempo en la mejora de La Molineta

Los fondos europeos que financian el 60% de la inversión de 884.541 euros han de usarse para el 30 de noviembre

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:47

El próximo 30 de noviembre finaliza el plazo para que concluyan los diversos trabajos de mejora en el polideportivo municipal La Molineta de Alfaro ... . Es uno de los requisitos que apuntaba la convocatoria de ayudas del Gobierno de España desde fondos europeos, que financia el 60% de la inversión, con una adjudicación de 884.541,16 euros, plazo que se amplió dos meses después de que el Ayuntamiento recibiera el visto bueno por el Consejo Superior de Deportes para la prórroga solicitada.

