El Ayuntamiento de Alfaro confía en llegar en tiempo en la mejora de La Molineta
Los fondos europeos que financian el 60% de la inversión de 884.541 euros han de usarse para el 30 de noviembre
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:47
El próximo 30 de noviembre finaliza el plazo para que concluyan los diversos trabajos de mejora en el polideportivo municipal La Molineta de Alfaro ... . Es uno de los requisitos que apuntaba la convocatoria de ayudas del Gobierno de España desde fondos europeos, que financia el 60% de la inversión, con una adjudicación de 884.541,16 euros, plazo que se amplió dos meses después de que el Ayuntamiento recibiera el visto bueno por el Consejo Superior de Deportes para la prórroga solicitada.
Ante esta inminente fecha, y con los frentes abiertos de trabajos en las distintas zonas de actuación en el interior y exterior del polideportivo municipal, el Partido Socialista mostraba su inquietud en el último pleno de la Corporación. En la sesión de ruegos y preguntas del pasado 28 de octubre, la portavoz socialista, Yolanda Tarragona, cuestionó si «¿van a finalizar en tiempo las obras del polideportivo». «Según el director de obras, estarán finalizadas en fecha –respondió el concejal de Urbanismo, Obras, Deportes, José Luis Segura del Consistorio–. Confío en el director de obra».
En las últimas fechas, los trabajos han avanzado en el pavimentado del Paseo Luis Fernández, 'el Chapas', que conecta el polideportivo con el campo de fútbol y cuyo adoquinado presentaba un estado irregular al haber sido levantado por las raíces de unos chopos que se retiraron en el inicio de los trabajos. También progresan las actuaciones para renovar los vestuarios del edificio social y en el cierre de la pista 2 para evitar el impacto de la climatología en la práctica deportiva.
Recordemos que el Ayuntamiento logró la financiación de la convocatoria de ayudas del Gobierno de España para la mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, actuación que ejecuta la constructora navarra Obra Pública La Ribera.
