El Ayuntamiento de Alfaro abre expediente a la empresa del servicio de socorrismo

«Creo que no se dan cuenta de que juegan con vidas». Es la reflexión crítica que dejó el concejal de Urbanismo, Obras y Deportes, ... José Luis Segura, en el último pleno del Ayuntamiento de Alfaro cuando informó a la oposición de que la administración local abrirá expediente a la empresa encargada del servicio de socorristas en las piscinas municipales del polideportivo La Molineta durante la temporada estival.

En el turno de ruegos y preguntas de la última sesión de pleno de la Corporación, tiempo para que la oposición fiscalice la labor del gobierno local, la portavoz socialista, Yolanda Tarragona, expresó la preocupación existente durante este verano, una preocupación expresada por bañistas y por los propios concejales de su grupo municipal. «Tras las críticas que se recibieron el año pasado hacia cómo se desarrolló esta labor, han continuado en estos meses –describió–. Se entiende que son jóvenes, que pueden hablar con sus amigos o mirar el móvil un momento, pero tienen que estar trabajando y no caer en un despiste que puede ser fatídico».

Poniendo voz a comentarios escuchados en las piscinas municipales durante esta temporada de verano de baño, que se extendió desde el puente de La Rioja hasta el 14 de septiembre, la socialista instaba al grupo de gobierno a recordar a la empresa encargada del servicio cuál es su labor correcta y hacer cumplir con el pliego de condiciones que requiere el contrato. Por ejemplo, Tarragona expuso que el botiquín sanitario se encontraba bajo mínimos de material de atención.

«No son conscientes del problema que puede surgir en el vaso de agua de las piscinas, haya dos, veinte o setenta personas»

No le quitó razón ni preocupación la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado, en su respuesta. «Hemos llamado la atención en varias ocasiones a los socorristas, pero no son conscientes del problema que puede surgir en el vaso de agua de las dos piscinas ante alguna incidencia, haya dos, veinte o setenta personas bañándose. No han hecho la labor que tenían que hacer», lamentó.

Desde esta situación, el concejal de Deportes anunció en ese momento del pleno que el Ayuntamiento abrirá expediente a la empresa contratada para este servicio. Y relató situaciones vividas durante las semanas de verano que han llevado al grupo de gobierno a tomar esta decisión: días en los que los socorristas llegan tarde a su puesto, que el responsable de la empresa no coja el teléfono al concejal a las 10.00 de la mañana, constantes llamadas y correos electrónicos para que cumplan con la labor contratada...

Recordemos que en mayo de 2025 el Ayuntamiento alfareño sacó a licitación el contrato del servicio de socorrismo en las piscinas municipales, además de los cursos de natación, para dos años, quedando adjudicado a Ebone Servicios Educación y Deporte por 58.561,62 euros entre las cuatro propuestas recibidas en el procedimiento. Un servicio que atiende con seis socorristas al día las dos piscinas de las instalaciones del polideportivo municipal, la piscina grande, con tamaño olímpico, y la infantil, acorde para los más pequeños y sus familias con su playa.

Sobre la temporada de baño en las piscinas, la socialista Yolanda Tarragona también pidió resolver una duda que campeaba entre los bañantes: por qué en la última semana se redujo el horario de apertura de la piscina las 21.00 a las 20.00 horas. «Debido a la falta de luz que se empieza a dar en el atardecer a esta altura del calendario, se contempló en el pliego de condiciones del contrato que pasara a ser hasta las 20.00 horas por razones de seguridad», explicó el concejal.