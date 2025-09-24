LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la piscina grande del polideportivo municipal La Molineta durante esta temporada de verano de baño. E. P.

El Ayuntamiento de Alfaro abre expediente a la empresa del servicio de socorrismo

El grupo de gobierno reclamó en varias ocasiones a la entidad que actuara conforme al contrato suscrito

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:47

«Creo que no se dan cuenta de que juegan con vidas». Es la reflexión crítica que dejó el concejal de Urbanismo, Obras y Deportes, ... José Luis Segura, en el último pleno del Ayuntamiento de Alfaro cuando informó a la oposición de que la administración local abrirá expediente a la empresa encargada del servicio de socorristas en las piscinas municipales del polideportivo La Molineta durante la temporada estival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4 El cartel de esta tarde se queda en mano a mano entre Urdiales y Palacio
  5. 5

    Han cantado algo más que bingo
  6. 6

    Un mano a mano de puerta grande
  7. 7

    Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos
  8. 8

    «Me gusta toda la calle Laurel, desde el principio hasta el final»
  9. 9 La Rioja lidera junto a Madrid el repunte de la natalidad nacional a lo largo de este año
  10. 10

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Alfaro abre expediente a la empresa del servicio de socorrismo

El Ayuntamiento de Alfaro abre expediente a la empresa del servicio de socorrismo