Amigos del Camino de Santiago de Alfaro incitan a recorrer la Vía de la Plata

Apenas recién regresados de la peregrinación a Santiago que han realizado un buen puñado de sus simpatizantes por el Camino Portugués, la Asociación de ... Amigos del Camino de Santiago de Alfaro ha organizado un nuevo calendario de etapas con el mismo destino, pero esta vez a través de la Vía de la Plata.

Esta nueva iniciativa para que sus socios y cercanos conozcan distintas rutas del Camino marchará desde Alfaro hacia Orense el 23 de septiembre para regresar una semana después, el martes 30. Los interesados tienen de plazo para apuntarse a esta expedición titulada 'Caminamos a Santiago – Vía de la Plata' hasta el próximo miércoles 10 de septiembre a través del teléfono 666041958 y del WhatsApp 601278521.

Con la colaboración del Ayuntamiento alfareño como en tantas actividades de la Asociación, el plan de viaje parte en tren a las 08.20 de la mañana del 23 de septiembre de Alfaro hasta Orense. Ya en la tierra de Los Suaves, la primera etapa a pie será el 24 de septiembre hasta Cea a través de 21,2 kilómetros. Al día siguiente llegarán a O Castro por 14,5 kilómetros. Acercándose al fin de semana, el viernes 26 continuarán hasta A Laxe por 18,5 kilómetros, de donde partirán el sábado camino de Dornelas, con 19,8 entre ambas. En el domingo 28 19,5 kilómetros llevarán de Dornelas a Deseiro. Y allí, el lunes 29 de septiembre, comenzará la etapa más corta, los últimos 9 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Desde ahí, y como hacían ayer tras recorrer el Camino Portugués, los integrantes del viaje regresarán a Alfaro el último día de septiembre.