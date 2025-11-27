Amigos del Camino proyecta un documental esta tarde en el Casino La Unión
Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:00
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alfaro continúa con su labor de promoción de la ruta jacobea. Esta vez sin salir a compartir pasos, sino con la proyección esta tarde de la película-documental 'Camino sin límites'.
De la mano del Casino La Unión, y tendrá lugar desde las 19.45 horas en la sala de televisión de su primer piso con asistencia libre y gratuita para los socios de ambas asociaciones. Subrayan los Amigos del Camino que el documental refleja los valores que se desprende de la ruta.