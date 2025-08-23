Amigos del Camino peregrinan a Santiago por la ruta portuguesa

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alfaro emprende este martes una nueva marcha vinculada con la pasión que les mueve: ... van a compartir una peregrinación a Santiago de Compostela a través de seis etapas del camino portugués.

Siempre con la promoción del Camino, de sus valores y de lo que representa, la Asociación parte el martes a las 07.30 de la mañana en tren de Castejón a Vigo, donde llegarán a primera hora de la tarde y se dirigirán a Caminha. Desde ahí partirá la primera etapa a pie el martes de 23,5 kilómetros que trasladará a los participantes de esta iniciativa hasta Portomougas.

En la tercera etapa caminarán 16 kilómetros entre Portomougas y Ramallosa, desde donde tomarán un autobús para llegar el viernes a Armenteira a través de 20,5 kilómetros. Ese será el punto de partida el sábado para andar 23,4 kilómetros hasta Vilanova de Arousa, punto desde el que saldrán el domingo hacia Pontecesures.

El grupo alfareño da continuidad a sus actividades de promoción de la ruta, la anterior por la senda del Baztán

El calendario de esta peregrinación les lleva a llegar a Milladoiro esa jornada desde Pontecesures y Padrón. De Milladoiro arrancarán el lunes 1 de septiembre, jornada de 7,6 kilómetros de marcha para llegar a Santiago de Compostela. La previsión es regresar el 2 de septiembre a Alfaro.

Con esta peregrinación, los Amigos del Camino dan relevo a la que emprendieron en el pasado mes de julio, en la que recorrieron seis etapas de la ruta del Baztán. Los interesados pueden informarse en el número de teléfono 666041958.