Alfaro valorará remunicipalizar el cobro de impuestos locales

La Comunidad Autónoma continuará encargándose de la recaudación de impuestos del municipio de Alfaro hasta el 31 de diciembre de 2029. Así lo aprobó ... el pleno de la Corporación alfareña, en sesión extraordinaria y urgente celebrada en el atardecer de este miércoles, al renovar el convenio entre administración local y regional para la aplicación de ingresos de derecho público 2026-2029. Fue con los votos en solitario del grupo popular en el gobierno y con la abstención de los dos de la oposición, Partido Socialista e Izquierda Unida.

Eso sí, junto a la aprobación de la firma de la addenda del convenio se impuso una reflexión en el debate: los técnicos municipales estudiarán en 2026 la posibilidad de recuperar el cobro de impuestos desde el propio Ayuntamiento. Así lo recomienda el informe de la secretaría general municipal en el expediente de la renovación del convenio. Y corresponde con la petición que el concejal de Izquierda Unida, Javier López, lleva defendiendo desde que la Corporación encargó hace cuatro años esta acción a la Comunidad Autónoma.

Esa encomienda llegó con el convenio entre las dos administraciones que entró en vigor el 1 de enero de 2022. Cumplidos tres años, ese acuerdo expira el próximo 31 de diciembre. Y de querer renovarlo, el Ayuntamiento de Alfaro debía plasmarlo antes de este mismo 14 de noviembre. De ahí la urgencia de la sesión plenaria celebrada este miércoles. «Mantiene inalterado el texto del convenio», explicó la portavoz del grupo de gobierno y edil de Hacienda, Asuntos Generales, Agricultura y Medio Ambiente, Guadalupe López. Con la addenda de este acuerdo, el convenio se prorroga cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2029.

Un informe de la secretaría municipal recomienda estudiar en 2026 las opciones para recuperar esta labor cedida en 2022

En el debate de la aprobación, el concejal de Izquierda Unida volvió a llamar a reflexionar sobre que el cobró de impuestos locales no debería delegarse a la Comunidad Autónoma, sino que podría llevarse a cabo desde el mismo Ayuntamiento. «Cada vez que lo planteo, ponen todas las pegas posibles. Pero el informe de la secretaría apunta que existe la posibilidad de recuperar el cobro en manos municipales», apuntó López.

Del mismo modo, desde la bancada socialista, la portavoz Yolanda Tarragona instó a apreciar el informe de secretaría sobre esa opción de remunicipalizar el cobro.

«El texto recomienda hacer un informe de Tesorería a lo largo del año 2026 junto al del Gobierno de La Rioja sobre el estado de ingresos sobre la posibilidad de implantar un nuevo programa informático para que el Ayuntamiento gestione por sí mismo todos los impuestos», explicó la responsable de Hacienda. La alcaldesa, Yolanda Preciado, apuntó como «lógica» esa recomendación de la secretaría general. «Al implantar un nuevo programa, los técnicos municipales van a mirar si se puede incorporar otro programa que sea compatible y, a la vez, beneficioso para que el Ayuntamiento recupere el cobro de impuestos por su cuenta», explicó la regidora alfareña.

Eso sí, mientras se dan esos estudios y procedimientos con sus correspondientes plazos, «la situación lleva a prorrogar el convenio», describió Preciado. Una labor de gestión que la Comunidad Autónoma ha encargado a una nueva empresa, que llevará a cambiar los tiempos de liquidación de esos ingresos a los municipios.