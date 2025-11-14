LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La alcaldesa conversa con sus ediles antes del inicio de la sesión. E. P.

Alfaro valorará remunicipalizar el cobro de impuestos locales

Ante el final del actual convenio, el pleno aprueba la addenda con la Comunidad para esta gestión hasta 2029

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Alfaro

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

La Comunidad Autónoma continuará encargándose de la recaudación de impuestos del municipio de Alfaro hasta el 31 de diciembre de 2029. Así lo aprobó ... el pleno de la Corporación alfareña, en sesión extraordinaria y urgente celebrada en el atardecer de este miércoles, al renovar el convenio entre administración local y regional para la aplicación de ingresos de derecho público 2026-2029. Fue con los votos en solitario del grupo popular en el gobierno y con la abstención de los dos de la oposición, Partido Socialista e Izquierda Unida.

