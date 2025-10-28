Alfaro suma más de una veintena de cortes de agua y averías en dos meses

Los alfareños despertaron ayer con un nuevo aviso de corte de agua por una avería en la red de abastecimiento. Afectaba desde las 09. ... 00 a los vecinos de la calle Mayor y las aledañas del barrio del Burgo. Por la tarde, otro tuvo que acometerse en la calle Tudela. Eran el undécimo y duocédimo avisos por corte de agua que lanzaba el Ayuntamiento a la ciudadanía en octubre. Antes habían afectado a las calles Hermano Miguel, en avenida de Zaragoza, en Salamanca, Ladradores y carretil El Piteo, en Reina Juana, en Barrio Verde y placeta San Francisco, en Las Pozas, Muro Alto y Trasmuro...

Doce cortes hasta ayer en lo que va de octubre en otras tantas calles y barrios de la ciudad. Fueron diez las averías contadas y sufridas y el consiguiente cierre del servicio hasta su arreglo en septiembre. Veintidós en menos de sesenta días. Una frecuencia y reiteración que preocupan y cansan a los vecinos, ya acostumbrados a guardar agua en casa por si acaso les toca esa mañana la avería y el corte del servicio.

También preocupan y ocupan al grupo de gobierno, que achaca tantas averías a la topografía en los desniveles desde el monte La Plana del término municipal, el tipo terreno arcilloso sobre el que se asientan y al envejecimiento de las redes de suministro. «Estamos sufriendo una dramática situación de la red de abastecimiento evidenciada con constantes averías y cortes del servicio –coincide y reconoce la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado–. No es algo nuevo, sino que es consecuencia del envejecimiento de las redes, de la sobrepresión que sufren al asentarse en las faldas del monte La Plana que acelera notablemente la fatiga de sus materiales, y al terreno arcilloso, menos favorable para las canalizaciones pues su comportamiento ante el agua y su baja resistencia favorecen la aparición de numerosas averías».

«Nos va a permitir tomar las medidas oportunas para mejorar el problema de la red y minimizar las averías»

Ante esta situación, el Ayuntamiento encargó en julio de 2024 un estudio integral del servicio de aguas para contar con un diagnóstico sobre indicadores técnicos y económicos del servicio. Entregado hace dos meses, los técnicos municipales y sus responsables están estudiando sus conclusiones para determinar el siguiente paso a dar. «Nos va a permitir tomar las medidas oportunas para mejorar el problema de la red de tal forma que minimice las averías y que la recaudación obtenida por el suministro se reinvierta en la mejora de la red de una forma planificada», asiente Preciado. Además, apunta la mejora que supondrá para el servicio la implantación del abastecimiento del Sistema Cidacos.

Haciéndose eco de la preocupación ciudadana, el Partido Socialista planteó en uno de los pleno de la Corporación llegar a un acuerdo de ciudad para atajar esta realidad y comenzar una reforma total de la red municipal. Esa propuesta la llevan hoy a la sesión ordinaria de pleno de los dos últimos meses, materializada en una moción que plantea la renovación del sistema de abastecimiento de agua y redes del municipio. «Hay días que circular por el mismo se convierte en una auténtica odisea de vallas amarillas que señalan las averías, un gran problema que tenemos en nuestro pueblo», describen los socialistas.

Con esta propuesta desde la oposición en el aire, la alcaldesa alfareña subraya que «hemos empezado el necesario plan de acción de actuaciones a realizar». «Con su planificación estamos determinando las pautas inminentes y necesarias para atajar el problema del suministro y averías que tenemos en el municipio», afirma.

Mientras, el arreglo de las averías supone un contrato externo al que el Ayuntamiento destinó en su licitación en julio de 2024 un total de 242.000 euros al año. «La previsión económica se manifiesta en el Presupuesto teniendo en cuenta la licitación y la realidad de lo acontecido en el año anterior. Aunque suelen surgir imprevistos como la gran avería que tuvimos en el puente de mayo de este 2025», expone Preciado sobre el coste que supone para las arcas municipales esta realidad. Subrayando lo estructural de esta situación, Preciado confía en dar pasos hacia la solución.