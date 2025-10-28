LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos han sufrido doce averías en lo que llevamos de octubre, como esta en avenida de Zaragoza. E. P.

Alfaro suma más de una veintena de cortes de agua y averías en dos meses

El Ayuntamiento reconoce una situación «dramática» y confía en las conclusiones del estudio integral ya entregado

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 28 de octubre 2025, 07:29

Comenta

Los alfareños despertaron ayer con un nuevo aviso de corte de agua por una avería en la red de abastecimiento. Afectaba desde las 09. ... 00 a los vecinos de la calle Mayor y las aledañas del barrio del Burgo. Por la tarde, otro tuvo que acometerse en la calle Tudela. Eran el undécimo y duocédimo avisos por corte de agua que lanzaba el Ayuntamiento a la ciudadanía en octubre. Antes habían afectado a las calles Hermano Miguel, en avenida de Zaragoza, en Salamanca, Ladradores y carretil El Piteo, en Reina Juana, en Barrio Verde y placeta San Francisco, en Las Pozas, Muro Alto y Trasmuro...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  3. 3 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  4. 4 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  5. 5 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  6. 6

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  7. 7

    El negocio se trabaja en familia
  8. 8

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  9. 9 Pena de tres años y dos meses por llamar «serpiente asquerosa» a una policía y tratar de agredirla
  10. 10

    La víctima tenía un profundo corte de «degüello» y varias tentativas de incisiones previas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alfaro suma más de una veintena de cortes de agua y averías en dos meses

Alfaro suma más de una veintena de cortes de agua y averías en dos meses