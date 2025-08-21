LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El servicio ofrece a los temporeros cama, duchas, baños y lavadora en la nave hasta el 30 de septiembre. E. P.

El albergue de temporeros de Alfaro abre la campaña de acogida bajo la gestión de Cruz Roja

Cáritas completa el dispositivo de atención a los trabajadores repartiendo alimentos cada tarde en el espacio

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:54

Después de celebrar, disfrutar y compartir sus fiestas patronales, las agendas de muchos alfareños se abren para generalizar la campaña de recogida de fruta y ... para la vendimia. Con ese calendario, la localidad activa hoy el dispositivo para acoger a los muchos temporeros que llegan y llegarán para poner su mano de obra para esta recogida.

