El albergue de temporeros de Alfaro abre la campaña de acogida bajo la gestión de Cruz Roja

Después de celebrar, disfrutar y compartir sus fiestas patronales, las agendas de muchos alfareños se abren para generalizar la campaña de recogida de fruta y ... para la vendimia. Con ese calendario, la localidad activa hoy el dispositivo para acoger a los muchos temporeros que llegan y llegarán para poner su mano de obra para esta recogida.

Así, desde hoy el Ayuntamiento de Alfaro abre el albergue de temporeros, con cincuenta camas.

Implicados

Con apertura hasta el 30 de septiembre, es Cruz Roja la encargada del servicio en esta campaña. Entre las dos ofertas recibidas por el Ayuntamiento para la contratación, la suya ha sido la mejor por 19.628,10 euros.

Desde el objetivo de dar servicio al pequeño agricultor y condiciones dignas a los trabajadores que llegan a la localidad para esta campaña, el albergue ubicado en una nave en la carretera de Zaragoza ofrece el servicio de cama, duchas, baños y lavadora. Además, Cáritas ofrece su apoyo cada tarde a las 16.00 horas ofreciendo a los alojados comida caliente y bolsas con otros productos. Para buscar las mejores condiciones, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil apoyan a Servicios Sociales en la atención al espacio.

El Ayuntamiento oferta a pequeños agricultores y trabajadores este servicio con cincuenta camas hasta el 30 de septiembre

De nuevo serán cincuenta camas con opción a ampliar alguna hasta el 30 de septiembre, también con posibilidad de alargarlo según el pliego en ocho días más si se alarga el tajo. Adaptándose el horario a las necesidades y a la realidad, como la jornada continua de recogida, el albergue recibe usuarios a las 16.00 horas de cada tarde y cierra a las 21.30, para dar descanso y abrir a las 07.30 de la mañana para ir a trabajar. Después de contar con tres el año pasado, guarda un espacio delimitado para mujeres.