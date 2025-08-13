El albergue de Alfaro tendrá un espacio solo para mujeres La instalación abre el 21 de agosto con esta nueva medida para «preservar» la intimidad de las trabajadoras

El albergue de temporeros de Alfaro abrirá del 21 de agosto al 30 de septiembre y este año incorporará un espacio reservado para mujeres.

Aunque inicialmente se alojan en esta instalación trabajadores agrarios temporales contratados para la recogida de la fruta, después también lo utilizan los que participan en la vendimia.

Esta campaña, los temporeros podrán llegar desde las 16.00 hasta las 21.30 horas, pero desde esa hora y hasta las 6.30 no se podrá ni entrar ni salir del albergue, ubicado en una nave alquilada por el Ayuntamiento de Alfaro.

Este servicio, que funciona desde el año 2016, podría ampliar su apertura 8 días más (hasta el 7 de octubre) si fuera necesario.

En la campaña del año pasado se utilizó por una mujer, por lo que se habilitará una zona concreta destinada a trabajadoras para preservar su intimidad, como ha informado el Ayuntamiento de la localidad a la agencia EFE.

Pernoctar durante 3 días y con contrato

Esta instalación temporal cuenta con 50 plazas, dotadas somieres, colchones, sábanas y sacos de dormir; y los trabajadores temporeros también disponen de duchas con agua caliente, baños, consignas y servicios de cocina como microondas, nevera y cafetera.

Cruz Roja se encarga de la gestión de este alojamiento, con la colaboración de Cáritas, que proporciona la comida a los trabajadores.

Los temporeros solo pueden pernoctar en el albergue de Alfaro durante tres días, pero solo si no tienen contrato y mientras buscan un trabajo, pero si después un un agricultor acredita que les tiene contratados, estos trabajadores pueden permanecer toda la campaña en el albergue.

Cuántos y de qué lugares

Durante el año pasado se alojaron 179 personas (11 españolas y 168 extranjeras), frente a las 126 de la campaña de 2023.

Respecto a las nacionalidades, la mayoría procedían de Marruecos (104) y Argelia (40), pero también llegaron temporeros de Rumanía (10).

El Ayuntamiento de Alfaro destina 25.000 euros para financiar el funcionamiento de este servicio, que fue adjudicado este martes a Cruz Roja.