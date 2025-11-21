LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alfaro

La Agrupación Musical y el Orfeón del Casino actúan por la fiesta de Santa Cecilia

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:11

Comenta

Con la llegada de su celebración en el calendario, el ciclo musical en honor a Santa Cecilia festeja a la patrona de los músicos este fin de semana con dos actuaciones, esta noche y mañana, y con la jornada de convivencia que compartirá el sábado la Agrupación Musical Alfareña.

La gran banda compuesta por decenas de músicos alfareños ofrece el primero de los conciertos desde las 21.00 horas de este viernes en la sala Florida, actuación con entrada gratuita hasta completar aforo. La Agrupación dirigida por Vicente Ribes Asins ofrecerá un repertorio que sorprenderá y gustará tanto a aficionados a la música como a curiosos que asistan entre las butacas de la sala de la localidad.

Tras el concierto, la del sábado será jornada de celebración para la Agrupación, con pasacalles, comida y el debut en la banda grande de varios de los jóvenes alumnos de la Escuela Municipal de Música.

Promovido el ciclo desde el área de Cultura del Ayuntamiento alfareño, la segunda actuación de este fin de semana contará desde las 20.00 horas también en la sala Florida, y con entrada gratuita con el Orfeón Casino La Unión.

El ciclo finalizará esta próxima semana con tres actuaciones en las tardes de jueves, viernes y sábado en la Florida.

