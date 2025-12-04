LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartel promocional de la iniciativa.
Alfaro

Adeca sortea doce cestas de belleza valoradas en 60 euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:14

Comenta

Con la campaña de Navidad por delante, la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca) lanza una nueva promoción por la que sortea entre sus compradores doce cestas valoradas en 60 euros con productos de belleza.

Abierto a quienes realicen compras en sus establecimientos asociados entre el 1 y el 15 de diciembre, los interesados en optar han de depositar sus tickets de compra en sus comercios de confianza para entrar en el sorteo que tendrá lugar el miércoles 17. Con la colaboración del Ayuntamiento en esta promoción, Adeca entregará los premios en un acto el domingo 21.

