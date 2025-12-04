Adeca sortea doce cestas de belleza valoradas en 60 euros

Ernesto Pascual Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Con la campaña de Navidad por delante, la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca) lanza una nueva promoción por la que sortea entre sus compradores doce cestas valoradas en 60 euros con productos de belleza.

Abierto a quienes realicen compras en sus establecimientos asociados entre el 1 y el 15 de diciembre, los interesados en optar han de depositar sus tickets de compra en sus comercios de confianza para entrar en el sorteo que tendrá lugar el miércoles 17. Con la colaboración del Ayuntamiento en esta promoción, Adeca entregará los premios en un acto el domingo 21.

Temas

Alfaro