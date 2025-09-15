ADA celebra su semana formativa sobre el alzhéimer en Alfaro

Desde su nacimiento en 1997, la Asociación para la Demencia del Alzheimer (ADA-Alfaro) tenía claro que para poder cuidar a los enfermos era necesario ... atender a su cuidador. Y uno de los caminos para conseguirlo es la formación. Así, ADA-Alfaro ideó desde sus primeros pasos las jornadas formativas tituladas 'Familia y enfermedad del Alzheimer', que esta tarde comienzan su vigésimo quinta edición. Sólo las restricciones por la pandemia impidieron su celebración.

Siempre gratuitas, esta edición tendrá lugar en el salón de actos del Palacio Abacial de Alfaro, desde hoy hasta el viernes, cada una de las charlas a partir de las 18.00, pero con quince minutos de adelanto para proceder previamente al acto inaugural a cargo de autoridades y de los propios miembros de la asociación.

PROGRAMA Hoy Unidad de deterioro coginitivo y demencia del Hospital San Pedro.

Martes Mesa de diálogo, 'Cómo vivo, cómo tú me ves'

Miércoles Humanización en decisiones al final de la vida.

Jueves La importancia y la necesidad de ser escuchados.

A continuación, los asistentes conocerán las últimas novedades en la enfermedad de Alzheimer y el trabajo de la unidad de deterioro cognitivo y demencia del Hospital San Pedro. Esta edición va a tener una participación muy especial, la de los propios usuarios, que en un acto de valentía y compromiso van a ofrecer mañana martes sus testimonios, abriendo una mesa de diálogo con profesionales con el título 'Cómo vivo, cómo tú me ves'.

El médico experto en paliativos Claudio Calvo Espinos se adentrará en 'Demencia avanzada, humanización en decisiones al final de la vida' el miércoles con una nueva charla, mientras que el jueves será el turno de Valentín Rodil, responsable de la unidad móvil de escucha del Centro de Humanización de la Salud, San Camilo (Madrid). A continuación, los protagonistas, como colofón al ciclo, serán los usuarios del centro de autonomía personal de ADA-Alfaro con una actuación musical.