ADA Alfaro recibe 5.000 euros de Servicios Sociales para la formación de cuidadores

La Asociación para la Demencia del Alzheimer de Alfaro ha logrado el apoyo de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La ... Rioja para su proyecto 'Cuidadores ADA Alfaro', en concreto una aportación de 5.000 euros.

Dentro de la búsqueda de financiación que el colectivo familiar siempre realiza, presentó el proyecto a la convocatoria de subvenciones en materia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 2025.

Como explica ADA Alfaro, este proyecto está encaminado a dar soporte formativo y psicológico a través de una terapia grupal continuada a los cuidadores de personas con deterioro cognitivo, alzheimer y otras demencias, así como a cualquier enfermedad neurodegenerativa. Así, la asociación pone énfasis en otro de sus objetivos principales: el fundamental cuidado al cuidador.