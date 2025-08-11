LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los usuarios de ADA-Alfaro en una actividad. ADA Alfaro

ADA Alfaro recibe 5.000 euros de Servicios Sociales para la formación de cuidadores

E. P.

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:52

La Asociación para la Demencia del Alzheimer de Alfaro ha logrado el apoyo de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La ... Rioja para su proyecto 'Cuidadores ADA Alfaro', en concreto una aportación de 5.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  3. 3

    Los caminos del agua y de la piedra
  4. 4 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  5. 5

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  6. 6

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  7. 7

    Último baile en López Infante
  8. 8 Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando
  9. 9 Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño
  10. 10 Otra campaña que será crítica para el viticultor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ADA Alfaro recibe 5.000 euros de Servicios Sociales para la formación de cuidadores

ADA Alfaro recibe 5.000 euros de Servicios Sociales para la formación de cuidadores