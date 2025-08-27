Aldeanueva saborea sus vinos cada tarde durante las fiestas patronales
El programa de las fiestas está dedicado hoy a los jóvenes e incluye vacas, calderillos, rejones, conciertos de Charango y Buen castigo y pijamada
Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:35
El vino tiene su hueco especial en las fiestas de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro como cada año y todas las tardes desde el ... 23 hasta mañana jueves se lleva a cabo una degustación con las bodegas locales como protagonistas, a las 20.30 horas. El público puede adquirir dos vinos por 2,50 euros, cuatro por 5 euros y un plato de embutido con picos de pan por 4 euros, para degustar en los barriles del exterior o en el interior del recinto.
El programa se dedicó ayer al Club Taurino Enotoro y hoy a los jóvenes. Incluye a las 12.00 el inicio de las elaboraciones del concurso de calderillos en el fosal con premio de un jamón para el ganador. La charanga Strapalucio amenizará los postres.
A las 12.30 las vacas de Santos Zapatería de Valtierra saldrán en el cuarto encierro de reses bravas y, a las 18.00, la plaza de toros acogerá un festival de rejones con cuatro novillos de la ganadería El Piteo para los rejoneadores Ferrer Martín y Pablo Jorge Santos. A continuación se soltarán vaquillas.
La música seguirá sonando con la charanga y un dj en el pub Luna. En la Plaza de Europa, a las 20.00 comenzará el espectáculo infantil de cuentacuentos. A las 20.30 está prevista la degustación de vinos y, en la Plaza de España, la actuación del trío musical Charango.
Los toros de agua correrán desde el coso aldeano a partir de las 21.00 y a las 00.00 en la Plaza de España las canciones de Fito & Fitipaldis estarán presentes en el concierto de Buen Castigo, entre cuyos integrantes está Javier Alzola, saxofonista de Fito.
Una pijamada a las 02.00 en la Plaza de España organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Juvenil Aldeana y el recorrido de la charanga Strapalucio cerrarán las propuestas de este miércoles.
