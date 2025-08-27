LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Degustación de vinos aldeanos en el exterior del Museo del Vino. I. A.
Aldeanueva De Ebro

Aldeanueva saborea sus vinos cada tarde durante las fiestas patronales

El programa de las fiestas está dedicado hoy a los jóvenes e incluye vacas, calderillos, rejones, conciertos de Charango y Buen castigo y pijamada

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:35

El vino tiene su hueco especial en las fiestas de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro como cada año y todas las tardes desde el ... 23 hasta mañana jueves se lleva a cabo una degustación con las bodegas locales como protagonistas, a las 20.30 horas. El público puede adquirir dos vinos por 2,50 euros, cuatro por 5 euros y un plato de embutido con picos de pan por 4 euros, para degustar en los barriles del exterior o en el interior del recinto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  3. 3 Un tabernero riojano con mucha escuela
  4. 4

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  5. 5

    Cárcel para un hombre que cargó la factura del cambio de ventanas a dos familiares
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7 Más autoridad para los profesores en el nuevo decreto de convivencia de La Rioja
  8. 8 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  9. 9 The Champions Burger regresa a Logroño con su edición Smash
  10. 10 UGT denuncia el colapso en Urgencias: ambulancias retenidas y 32 pacientes a la espera de ingreso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aldeanueva saborea sus vinos cada tarde durante las fiestas patronales

Aldeanueva saborea sus vinos cada tarde durante las fiestas patronales