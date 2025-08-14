Aguilar inicia hoy sus fiestas con la concentración de peñas y los espigadores 2025
Jueves, 14 de agosto 2025, 08:18
Hoy comienzan las fiestas de la Asunción en Aguilar del Río Alhama con la concentración de peñas y asociaciones a las 18.30. Después tendrá ... lugar la proclamación de los espigadores Samir Taryf y Valeria Turón Bozal, el izado de banderas, los himnos y el pregón. A las 19.00 horas se lanzará el cohete desde el Consistorio.
La charanga Zierrabares animará los primeros momentos festivos y la orquesta Cíclope ofrecerá dos sesiones.
Mañana se celebra el día de la patrona con diana floreada, misa a las 12.00 y procesión de la Asunción y San Roque, encierro a las 18.00, salida de Zierrabares y la comparsa de cabezudos. Circus Show Dj hará dos sesiones y a las 00.00 habrá fuegos artificiales.
El sábado 16, jornada del niño, incluye parque infantil, misa del copatrón, San Roque, encierro chiqui, caramelos y fiesta de la espuma por la mañana. A las 18.00 está previsto el segundo encierro, luego toritos y disfraces para los niños y orquesta Bacanal. Los quintos de 2007 tendrán campeonatos, degustaciones y otros actos del 16 al 19.
El domingo 17 la misa y jotas con Voces del Ebro se llevarán a cabo por la mañana. Las vacas saldrán a las 18.00, la orquesta La Octava tocará a las 21.00 y 24.00 y desfilarán los adultos con sus disfraces.
El lunes se recordará al aguilareño ausente con misa y degustación en Gutur. Seguirán las comidas campestres, pelota mano y conciertos de Dolche. El martes 19 la chocolatada, recorrido de quintos con Weyké, final de futbito, pobre de mí y entierro de la cuba de los quintos de 2007 pondrán fin a las fiestas.
