Adjudicado el arreglo de los tramos en las carreteras LR–330 y LR–340 en Torrecilla por 316.643 euros

Diego Marín A. Logroño Jueves, 2 de octubre 2025, 08:18 Comenta Compartir

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja ha adjudicado la obra de refuerzo del firme de dos tramos de carretera urbana en Torrecilla de Cameros a Ismael Andrés por 316.643 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses. El objetivo es mejorar la seguridad del tráfico rodado y peatonal, por lo que la ejecución incluye mejoras en el drenaje y la señalización.

Los tramos en los que se trabajará suman 1.800 metros y abarcan del kilómetro 0 al 0,35 de la carretera LR–330 y del 19,5 al 21,03 de la LR–340. La calzada actual, ejecutada con aglomerado asfáltico, presenta avanzados problemas de agotamiento, roturas y envejecimiento generalizado que provocan incomodidad en la rodada. En un pequeño tramo del centro de la localidad se imprimirá la mezcla para darle aspecto de adoquinado. Además, se ejecutará la limpieza de rigolas, obras de fábrica y caños para mejorar el desagüe en caso de lluvia, así como la renovación de la señalización y balizamiento.