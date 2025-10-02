Adjudicadas las obras en la deteriorada carretera de Fonzaleche La LR-302 recibirá una mejora de su firme en un tramo de 1,2 kilómetros

El Gobierno de La Rioja ha dado luz verde a la mejora integral del firme en un tramo de la carretera autonómica LR-302, que conecta el enlace de la N-232 con la localidad de Fonzaleche.

La actuación se centrará en los 1.250 metros que van desde el inicio de la carretera, en la intersección con la N-232, hasta el punto kilométrico 1,250, a la salida de la localidad en dirección a Villaseca, incluyendo la travesía de Fonzaleche.

Según ha informado la Dirección General de Infraestructuras, la obra era «necesaria» debido a los avanzados problemas de deterioro que presenta el firme de la vía, que sufre deformaciones, pérdidas de material superficial y un envejecimiento generalizado que compromete la comodidad de la rodada y la seguridad vial.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Riojana de Asfaltos S.A., cuentan con un presupuesto de 191.936,94 euros y un plazo de ejecución de seis meses desde la firma del acta de replanteo.

El proyecto incluirá el fresado completo del firme dañado y la posterior aplicación de una nueva capa de rodadura de cinco centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente. Adicionalmente, se llevarán a cabo mejoras en el sistema de drenaje de la calzada, con la limpieza de cunetas, caños y obras de fábrica. Finalmente, se renovará por completo la señalización horizontal y vertical, así como los elementos de balizamiento.