LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Problemas en el firme en la carretera de Fonzaleche G.L.R.

Adjudicadas las obras en la deteriorada carretera de Fonzaleche

La LR-302 recibirá una mejora de su firme en un tramo de 1,2 kilómetros

La Rioja

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:42

Comenta

El Gobierno de La Rioja ha dado luz verde a la mejora integral del firme en un tramo de la carretera autonómica LR-302, que conecta el enlace de la N-232 con la localidad de Fonzaleche.

La actuación se centrará en los 1.250 metros que van desde el inicio de la carretera, en la intersección con la N-232, hasta el punto kilométrico 1,250, a la salida de la localidad en dirección a Villaseca, incluyendo la travesía de Fonzaleche.

Según ha informado la Dirección General de Infraestructuras, la obra era «necesaria» debido a los avanzados problemas de deterioro que presenta el firme de la vía, que sufre deformaciones, pérdidas de material superficial y un envejecimiento generalizado que compromete la comodidad de la rodada y la seguridad vial.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Riojana de Asfaltos S.A., cuentan con un presupuesto de 191.936,94 euros y un plazo de ejecución de seis meses desde la firma del acta de replanteo.

El proyecto incluirá el fresado completo del firme dañado y la posterior aplicación de una nueva capa de rodadura de cinco centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente. Adicionalmente, se llevarán a cabo mejoras en el sistema de drenaje de la calzada, con la limpieza de cunetas, caños y obras de fábrica. Finalmente, se renovará por completo la señalización horizontal y vertical, así como los elementos de balizamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  5. 5 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  8. 8 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Adjudicadas las obras en la deteriorada carretera de Fonzaleche

Adjudicadas las obras en la deteriorada carretera de Fonzaleche