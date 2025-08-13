Actividades culturales y el chupinazo abren hoy las fiestas de la Estrella
El día grande se celebra el viernes en unas fechas destacadas que se extienden hasta entrada la noche del domingo
Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:57
Los vecinos y muchos visitantes de Enciso disfrutarán desde esta tarde noche de sus fiestas por la Virgen de la Estrella, que abrirá a ... las 20.00 el chupinazo y se extenderán hasta bien entrada la noche del domingo.
Pero las actividades comienzan esta mañana, con visita guiada desde las 11.00 a la fábrica de Mantas Tejidos e hilados Martín-Lacoste, seguida de vermú torero con la charanga La Brigada desde las 13.00. Y la tarde es para campeonatos y la exposición de cuadros de Enrique Pastor y esculturas en cepa de Francisco Girado en la Casa de Cultura.
Y tras el chupinazo, ya en fiestas, la charanga Wesyké ambientará el baile, con improvisación en la plaza a las 23.30 y verbena con Dj Viti desde las 00.30. Ya el jueves desplegará actos al mediodía con teatro en la plaza a las 12.00, seguido de los ranchos populares en Santa Bárbara, donde en la tarde habrá talleres infantiles desde las 17.00 y yinkana para adultos desde las 19.30. El concierto folk de Zarramencho a las 20.00 en la plaza abrirá la noche con verbena.
El viernes será el día grande, con una primera misa a las 09.30 en horno a la Virgen de la Estrella, seguida por otra cantada a las 12.30. La tarde tendrá campeonatos, fiesta di disfraces para todas las edades desde las 19.30 y música con Dj Las Vegas a las 20.00, Mar Cover a la 01.00 y de nuevo Las Vegas desde las 03.00.
El fin de semana dedicará el sábado misa a San Roque a las 11.45, además de hinchables por la mañana y por la tarde. La orquesta Gran Escala amenizará esa noche en dos sesiones. La última jornada tendrá campeonato de frontenis infantil por la mañana, degustación a mediodía, las finales de los campeonatos por la tarde y la Orquestina Anarcoyeyé poniendo a bailar la plaza en la velada.
