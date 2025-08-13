Actividades culturales y el chupinazo abren hoy las fiestas de la Estrella

Los vecinos y muchos visitantes de Enciso disfrutarán desde esta tarde noche de sus fiestas por la Virgen de la Estrella, que abrirá a ... las 20.00 el chupinazo y se extenderán hasta bien entrada la noche del domingo.

Pero las actividades comienzan esta mañana, con visita guiada desde las 11.00 a la fábrica de Mantas Tejidos e hilados Martín-Lacoste, seguida de vermú torero con la charanga La Brigada desde las 13.00. Y la tarde es para campeonatos y la exposición de cuadros de Enrique Pastor y esculturas en cepa de Francisco Girado en la Casa de Cultura.

Y tras el chupinazo, ya en fiestas, la charanga Wesyké ambientará el baile, con improvisación en la plaza a las 23.30 y verbena con Dj Viti desde las 00.30. Ya el jueves desplegará actos al mediodía con teatro en la plaza a las 12.00, seguido de los ranchos populares en Santa Bárbara, donde en la tarde habrá talleres infantiles desde las 17.00 y yinkana para adultos desde las 19.30. El concierto folk de Zarramencho a las 20.00 en la plaza abrirá la noche con verbena.

El viernes será el día grande, con una primera misa a las 09.30 en horno a la Virgen de la Estrella, seguida por otra cantada a las 12.30. La tarde tendrá campeonatos, fiesta di disfraces para todas las edades desde las 19.30 y música con Dj Las Vegas a las 20.00, Mar Cover a la 01.00 y de nuevo Las Vegas desde las 03.00.

El fin de semana dedicará el sábado misa a San Roque a las 11.45, además de hinchables por la mañana y por la tarde. La orquesta Gran Escala amenizará esa noche en dos sesiones. La última jornada tendrá campeonato de frontenis infantil por la mañana, degustación a mediodía, las finales de los campeonatos por la tarde y la Orquestina Anarcoyeyé poniendo a bailar la plaza en la velada.