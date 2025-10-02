LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El IES Samaniego de Laguardia. IREKIA
Laguardia

Abierto el plazo de matrícula para el grado medio de Aceites de Oliva y Vinos

El alumnado cursará un total de 2.182 horas en modalidad dual

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:19

El Gobierno vasco ha abierto la matrícula, hasta el 17 de octubre, para la formación profesional en el grado medio de Aceites de Oliva y Vinos de Rioja Alavesa. El curso, dirigido a jóvenes que deseen especializarse en dichas materias, se desarrollará en el IES Samaniego de Laguardia.

El alumnado cursará un total de 2.182 horas en modalidad dual, en las que se formarán en materias primas y productos de la industria del aceite y del vino; análisis sensorial; seguridad e higiene y elaboración de vino, y extracción de aceite de oliva.

Las prácticas en empresas están previstas que se desarrollen durante los dos cursos que dura el grado y las salidas profesionales de dichos estudios están dentro de la industria de elaboración y envasado, bodegas, almazaras y comerciales de ventas.

