«Tengo la suerte de tener la libertad que otros no tienen»

Abel Fernández es un viticultor de 34 años de Villalba de Rioja que comenzó con apenas 19. Actualmente trabaja con bodegas Martínez Lacuesta, a quien vende la producción de sus 19 hectáreas, repartidas entre Haro y Villalba. Empezó a llevar las viñas de la familia hace 15 años, en 2010, unos terrenos que han ido pasando de generación en generación. «Todos se han dedicado a la agricultura, desde mi padre hasta mi abuelo y mi tatarabuelo. Ahora mismo las llevo junto a mi tío pero tiene 72 años y este año se jubila ya», explica Abel.

Desde hace tres años lleva su producción a las bodegas jarreras, con quien afirma estar «muy contento». «Antes trabajaba con otra bodega con la que sentía que todo mi esfuerzo y mi trabajo no se veía recompensado», recuerda. Sin embargo, ahora reconoce tener una libertad «que otros viticultores no tienen. Yo sé lo que tengo que hacer en mis viñas, las conozco bien y ellos apuestan por mí y me dan la libertad de trabajar según el tiempo que considero que necesitan», explica de la bodega jarrera quien, además, va a apostar por un vino realizado exclusivamente a partir de las uvas de su propio viñedo centenario.

Sin embargo, Abel considera que abrirse paso en el sector es muy complicado: «Si ahora me viene un chaval y me dice que se quiere dedicar al campo le diría que se dedique a otra cosa». «No vale la pena ahora mismo, son muchos quebraderos de cabeza, los precios se han triplicado. Hace siete años me compré un tractor que ahora cuesta el doble y el día que se me rompa alguno... La uva antes estaría a 90 céntimos, hace 20 años, y ahora hay gente que la cobra a 60», explica.

«Si el campo sigue así no se van a celebrar muchos San Isidro más»

Por ello, teme por el futuro de este día de San Isidro: «Ya no hay chavales que se dediquen a esto, yo tengo 34 años y soy de los más jóvenes cuando debería haber chavales de 20 metidos ya. Tengo claro que si el campo sigue así, no se van a celebrar muchos San Isidro más».