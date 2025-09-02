El campo se muere de sed, pese a la lluvia

Redacción Martes, 2 de septiembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

El campo, en La Rioja y en toda la Península, se muere de sed. Pese a que este año ha roto la tendencia de las últimas campañas, la sequía suma sus efectos a los de otras circunstancias para restar productividad y, consecuentemente, rentabilidad al sector primario. Agricultores y ganaderos ya no solo miran al cielo, sino que también dirigen su mirada a las diferentes opciones que tienen para complementar el agua de la lluvia. Los pastos están secos y deben recurrir a piensos y los campos de cultivo se empobrecen y hay que regar de forma mecánica y aportarle nutrientes a la tierra para tratar de que a la planta no le falte el alimento para que pueda completar su ciclo vegetativo y ofrecer su fruto.

La plataforma Tierra, la Plataforma Digital Agroalimentaria del grupo Cajamar, ha elaborado un informe en el que ha enumerado las posibles causas de la sequía en nuestro país, y también las consecuencias que se derivan de ella. A la vez que arroja un dato, al menos uno, positivo: «España, líder en la reutilización de agua en Europa, gestiona un tercio del total reutilizado en la Unión Europea». Esta tecnología es crucial en la agricultura, especialmente en las regiones más secas, donde el 95% del agua reutilizada llega a ser utilizada por la agricultura.

Al menos, España, lidera la reutilización de agua en Europa, gestiona un tercio del total reusado en la UE

Entre las causas, el artículo de la Plataforma Tierra señala como una de las principales los cambios en las condiciones climáticas, con variaciones a la baja en los patrones de precipitación y elevación de la temperatura.

Pero después apunta a otros que son responsabilidad del hombres como son la sobreexplotación de acuíferos; políticas ineficaces de gestión del agua; sobreexplotación de tierras agrícolas; la utilización de fertilizantes y pesticidas químicos que pueden contaminar fuentes de agua, afectando su calidad y disponibilidad; uso ineficiente del agua con prácticas de riego ineficientes (por ejemplo, riego a manta) y también los incendios forestales que pueden alterar los ciclos hidrológicos y aumentar la erosión del suelo, exacerbando la sequía.

La despoblación y envejecimiento en zonas rurales también se toma como una de las causas del agravamiento de las sequías porque pueden conducir a una disminución en la gestión sostenible del agua en las áreas agrícolas. Además, la falta de cuidado y mantenimiento de los ecosistemas naturales puede aumentar la vulnerabilidad a la sequía.

La sequía provoca graves pérdidas económicas y fuerza la migración de animales y personas

Los cambios en las condiciones climáticas han servido de acelerador del problema del agua

Las consecuencias de esa falta de agua ofrece un panorama desolador: En primer lugar provoca una pérdida de la biodiversidad, con desaparición de hábitats y la extinción de especies.

Fuerza la migración humana y de especies animales para buscar agua y alimentos. La sequía conlleva la desertificación y erosión de los suelos (con la pérdida de calidad y descenso de la productividad).

La falta de agua genera inseguridad alimentaria y problemas de salud porque afecta a la producción de alimentos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con la falta de higiene y la contaminación del agua.

Surge un mayor riesgo de aparición de enfermedades zoonóticas porque se alteran los ecosistemas y aumenta el contacto entre humanos y animales, elevando el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.

Una consecuencia obvia es la disminución de las reservas de agua potable reduciendo su disponibilidad, afectando a la salud y al bienestar de la comunidad.

Una consecuencia directa y que se manifiesta rápidamente, es la generación de pérdidas económicas: afecta a la agricultura, la industria y el turismo, causando pérdidas económicas significativas a nivel local y nacional.

Las alternativas a gran escala no son fáciles, pero desde la Plataforma Tierra se a punta a la desalinización o desalación de agua, porque –no es el caso de La Rioja– se ha consolidado como una solución fundamental en zonas costeras; o la reutilización de las aguas grises, obtenidas tras la depuración de las aguas que provienen de fuentes como duchas, lavanderías y cocinas (pueden utilizarse para riego de parques y jardines, limpieza urbana y para aplicaciones industriales y agrícolas que no requieren agua potable).