Las vacas pastan en el monte cerca de Nieva. Sonia Tercero

La Rioja mantiene el seguimiento a las enfermedades que amenazan a la cabaña ganadera

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:40

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente informa, sobre la enfermedad de la lengua azul, que no se ha detectado ningún serotipo del virus en La Rioja, a pesar de que se ha constatado que está presente en comunidades vecinas, y circulan los serotipos 3 y 1 en la península.

Al no existir zonas de restricción y una vez que la vacunación es voluntaria, y como medida de apoyo al sector, el Gobierno de La Rioja adquirió 60.000 dosis de vacuna frente al serotipo 8 y 60.000 dosis para el 3 destinadas al ganado ovino reproductor. La vacuna se ofrece gratis a través de un procedimiento en el que participan los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG).

La Rioja no ha notificado focos por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), aunque hay algún caso sospechoso pendiente de confirmación.

Respecto a la gripe aviar, después de un julio preocupante por la declaración de dos focos a nivel nacional que afectó a aves de corral y la evidencia de casos en aves silvestres, la evolución registrada en agosto ha sido más favorable con una disminución del riesgo en los modelos epidemiológicos. La Rioja no ha tenido ninguna alerta en ningún tipo de ave.

La tuberculosis bovina avanza de forma positiva en su control y se ha logrado reducir hasta el 1,8% la tasa de prevalencia en La Rioja. No obstante, el 1 de agosto, la Consejería abrió una convocatoria extraordinaria de ayudas por 60.000 euros para compensar las pérdidas económicas y los gastos adicionales de la treintena de explotaciones afectadas por la enfermedad.

La Consejería trabaja en el marco del Foro de Sanidad Animal, para seguir bajando la incidencia en la cabaña ganadera. Además de continuar con los programas sanitarios de vigilancia, lucha y erradicación, se han reforzado la vigilancia sanitaria de la fauna silvestre y la rotación de pastos, entre otras medidas.

