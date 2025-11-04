La Rioja extrema las precauciones ante la dermatosis bovina

Redacción Martes, 4 de noviembre 2025, 14:27 Comenta Compartir

Tanto la Dermatosis Nodular Contagiosa como la Gripe Aviar han puesto en alerta a las autoridades sanitarias animales de todo el país. Ambas enfermedades van extendiendo su radio de acción y los contagios cada vez son mayores.

De momento, es la Dermatosis Nodular Contagiosa que afecta al ganado bovino el que amenaza más de cerca a las explotaciones riojanas.

Por ello, y aunque Europa ya ha tomado medidas y en breve comenzará una vacunación masiva en las zonas afectadas, La Rioja también ha querido extremar las precauciones. El pasado día 31 se reunió el Foro de Sanidad Animal –presidido por la consejera Noemí Manzanos– en la que ha presentado el documento de medidas cautelares que se aplicarán en La Rioja ante el avance de la Dermatosis Nodular Contagiosa. Una de ellas es la suspensión temporal de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y concentraciones de animales, salvo perros y gatos, en el ámbito de la región.

Además, se decidió que «todos los bovinos que haya sido adquiridos en explotaciones localizadas en zonas consideradas de riesgo deberán someterse a una vigilancia veterinaria oficial de al menos 21 días naturales desde su llegada a las explotaciones de destino en La Rioja», detalló Noemí Manzanos.

Durante ese periodo, estas explotaciones quedarán inmovilizadas cautelarmente, afectando esta medida a todo el ganado bovino de la granja. Además, se impone la obligación de desinsectar a todos los animales de las explotaciones que reciban ganado procedente de áreas de riesgo, así como de realizar la limpieza, desinfección de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de la comunidad autónoma.

Manzanos recordó a los asistentes al encuentro que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria, de rápida propagación y de graves consecuencias para el sector ganadero, dado que un positivo obliga al vaciado sanitario, «lo que significa el sacrificio de todos los animales de la explotación con las consecuentes pérdidas económicas directas e indirectas para el ganadero».

La gripe aviar también mantiene en alerta a los técnicos de salud animal porque es otra epidemia que pueden extenderse rápidamente (por la movilidad de sus portadores) y amenazar las explotaciones que se verían obligadas a sacrificar a sus animales si entra un brote en la granja.