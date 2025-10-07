Protocolos de caza para mejorar la gestión de los daños causados por fauna silvestre ARAG-ASAJA elabora dos documentos que agilizarán la comunicación entre agricultores y cotos de caza

Con el objetivo de mejorar la comunicación y la gestión de los daños agrícolas causados por la fauna silvestre, ARAG-ASAJA ha elaborado dos protocolos de caza: para caza mayor y otro para caza menor. La organización ha trabajado en los documentos en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Caza para, posteriormente, compartirlos con el resto de organizaciones agrarias.

Estos protocolos establecen la comunicación de los daños agrícolas causados por la fauna cinegética al coto ya sea de forma directa, a través de organizaciones agrarias o de la Federación de Caza, siempre con pruebas escritas y gráficas. En el caso de caza menor, las sociedades de cazadores contarán con plazos para atender los daños ocasionados.