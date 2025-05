«Nuestros productos cada vez valen menos y suben los costes»

Sanda Sainz Jueves, 15 de mayo 2025, 12:26 Comenta Compartir

P ablo Churruca Gil se dedica al campo desde los 18 años, ahora tiene 21. Cultiva viña y cereal (trigo, triticale y cebada) en Alcanadre, con su tío, Gonzalo Gil; además varía con otros productos como el guisante que ha tenido en años anteriores. También cuenta con alguna parcela en Ausejo. Maneja la cosechadora, el tractor y continúa con la tradición de su familia, pero no de sus padres, que se dedican al champiñón en Corera, un sector que, como otros agrícolas, tampoco pasa por su mejor momento y no le atraía. Pablo cambió los estudios por la agricultura y dispone de 500 fanegas de cereal, que aumenta y 35 hectáreas de viña, que se mantiene.

«El campo está muy mal porque no hay relevo generacional. En este pueblo, eminentemente agrícola, estamos tres jóvenes. Nuestros productos cada día valen menos y suben los costes por lo que los rendimientos se reducen y esto no atrae a la gente», lamenta.

«Con la agenda 2030 hay mucho papeleo. Tenemos que recurrir a la ayuda de los sindicatos. Yo pertenezco a UAGR», añade Pablo a los inconvenientes actuales.

Cuando inició esta aventura laboral le comentaban que dónde iba tal y como está ahora el campo y asegura que «poco a poco, vamos para adelante. Veo mal el futuro pero no me arrepiento porque es lo que quiero hacer y me gusta».

Pone sobre la mesa que las grandes bodegas no cuentan con los jóvenes y que, para cuando un joven agricultor compra una hectárea, las bodegas se hacen con cincuenta. «No se puede competir con ellas. Igual se jubila un agricultor que tiene diecinueve hectáreas y si le puedes comprar una, viene una bodega y le compra todas. La gente mayor antes aguantaba porque había rendimiento y ahora se cansa», expone Pablo.

Respecto al cereal, continúa su apuesta y el año pasado compró una cosechadora. En 2025 estrena tractor. «Antes no teníamos cosechadora, pero nos hemos visto obligados a invertir porque los que se dedican a cosechar cada vez vienen menos. Además, con el cambio climático no hay tanta diferencia por zonas a la hora de iniciar la recolección, que se produce al mismo tiempo. No nos quedaba otra opción que comprar cosechadora o no sembrar», explica Pablo y continúa diciendo que «el año pasado tuvimos algún problema por la sequía y este año con las lluvias viene bueno, pero el precio va bajando».

«No lo habíamos hecho antes, pero en vista de como está la viña, nos estamos planteando trabajar para terceros con nuestra maquinaria para poder pagarla, que vale mucho dinero», indica el agricultor.