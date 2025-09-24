LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Recolección de patata en una finca de Calahorra de Francisco Gutiérrez con destino a la industria. SANDA

La producción de patata merma por el calor y la piedra en zonas de La Rioja Alta

En otros lugares como Calahorra el cultivo tiene mejores perspectivas aunque también se vio afectado el retraso de la siembra por las lluvias

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:19

La campaña de la patata en La Rioja Alta comenzó a mediados de agosto con las variedades más tempranas que no requieren almacenamiento y se ... envían a la industria de frito y congelado, así como las destinadas al mercado de fresco, según indicó el servicio de estadística agraria del Gobierno riojano. Estas últimas redujeron el ritmo por la escasa de demanda.

