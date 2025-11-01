Los Premios del Campo incorporan una nueva categoría sobre sostenibilidad La convocatoria incluye la novedad del Premio Agricultura Sostenible otorgado por la Universidad de La Rioja-EUGIFT

Los Premios del Campo han entrado en su recta final. Cada año, noviembre o diciembre son los meses elegidos para albergar la gala de entrega de los Premios del Campo, con los que ya desde varios lustros, se quiere homenajear pública y expresamente a los hombres y mujeres del campo riojano.

Diario LA RIOJA junto a CaixaBank –con el patrocinio del Gobierno autonómico, la Universidad de La Rioja y EUGIFT– organizan una nueva edición de estos galardones que tienen como propósito reconocer a aquellas empresas, instituciones y personas que con su trabajo, proyectos y actividades han contribuido al desarrollo del sector en La Rioja.

En esta edición, la convocatoria ha añadido una novedad destacada. Se va a entregar un nuevo premio (para el que también hay que presentar candidaturas antes del día 5 de noviembre) Este nuevo galardón, Agricultura Sostenible. Universidad de la Rioja-EUGIFT, reconoce las iniciativas que contribuyan a impulsar una agricultura respetuosa con el medio ambiente, económicamente viable y socialmente responsable. Busca destacar el compromiso con la sostenibilidad del sector agrario riojano y la colaboración entre el ámbito académico, empresarial y rural.

Ese nuevo premio se une al de las categorías ya existentes como son Mujer Emprendedora, que reconoce la labor de las mujeres y su aportación al medio rural, tanto en su versión de dinamizadoras de cualquier tipo de actividad relacionada con el campo, como por la defensa de las mujeres en ese medio. Premio Cooperativas y Empresas, que reconoce a aquellas empresas y cooperativas riojanas que trabajan día a día por fomentar que nuestra región sea una referencia agroalimentaria. Premio Juventud, que reconoce la labor de los jóvenes en el medio rural. Premio Agricultora o Agricultor profesional para recocer la trayectoria personal o empresarial de las mujeres y hombres del campo. El esfuerzo y sacrificio personal ligado a la mejora de su actividad, desarrollada siempre en el medio rural. El Premio Mejor Alimento puede reconocer, por un lado, el mejor producto elaborado con materias primas de la tierra de La Rioja o, por otro, la evolución y presentación en el mercado de un producto concreto.

Y como en ediciones anteriores, CaixaBank elige y entrega el Premio Innovación mientras que Diario LA RIOJA se reserva el Premio Especial a la Trayectoria.

Hasta el miércoles

El plazo para presentar candidaturas concluye el próximo miércoles día 5 de noviembre por lo que todavía se pueden presentar nuevos nombres de aspirantes.

Las candidaturas pueden corresponder a personas, colectivos, asociaciones y organizaciones que han desarrollado un proyecto o trabajan en la conservación de la actividad agraria, ganadera o vitivinícola en La Rioja. Éstas pueden ser presentadas por un particular, grupo de personas, institución o administración. Tal y como indican las bases de la convocatoria, cualquier persona (aunque no sea el interesado ni posible receptor del premio) pueda presentar una candidatura, el único requisito que se exige es que la persona que presente la candidatura sea mayor de edad. Las candidaturas se presentarán a través de la página web: premiosdelcampo.larioja.com