Planes prioritarios en las ayudas a modernización

C. A. Martes, 2 de diciembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

Considerando el sector de la fruta de pepita como estratégico por su relevancia económica y su peso en el tejido agroalimentario regional, la Consejería de Agricultura ha mejorado las condiciones en la solicitud de ayudas dirigidas a inversiones para la modernización de explotaciones agrarias. Los cultivadores de fruta de pepita obtendrán 10 puntos porcentuales más de subvención para cualquier tipo de inversión y verán actualizados y adaptados los precios máximos de plantación de perales y manzanos cuando se emplee material tolerante al fuego bacteriano.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas a inversiones y modernización de explotaciones estará abierto hasta el 18 de diciembre.