Un Plan Hidrológico que atienda las necesidades riojanas

El Gobierno de La Rioja ha presentado cinco alegaciones a los documentos iniciales del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro para el Cuarto Ciclo (2028-2033) al considerar no resuelve las necesidades de la Comunidad Autónoma en materia de nuevas regulaciones y regadíos, además de plantear la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la eficiencia en el uso del agua.

La planificación hidrológica, según se argumenta en la primera alegación, debe buscar el equilibrio entre los objetivos medioambientales y la demanda de agua para los usos requeridos por la sociedad (a nivel urbano, agrícola, industrial...), bajo el principio de racionalidad, equidad y sostenibilidad, y como garantía de cohesión territorial. Desde La Rioja solicitamos que en el próximo Plan Hidrológico de cuenca se traten con igualdad jerárquica los objetivos medioambientales y los socioeconómicos.

Con la segunda, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente trata de resolver el problema que afecta a la creación de nuevos regadíos porque un organismo de cuenca no puede bloquear ni denegar expedientes que son fundamentales para el futuro agronómico de la Comunidad Autónoma.

Las demandas del Ejecutivo riojano, que han sido consensuadas con las comunidades de regantes, también apuntan a la prioridad de incluir en el plan nuevos embalses de regulación para aumentar la disponibilidad hídrica. En este sentido, se solicita recuperar los proyectos históricos en las cuencas del Alhama y el Oja-Tirón permitirían ampliar la capacidad de almacenamiento de agua en casos de exceso de agua para utilizarlos en momentos de escasez.

Por otro lado, se solicita la puesta en marcha de un programa específico de mejora de la eficiencia hidráulica en las redes de distribución y sistemas de regadío que priorice la reducción de fugas, la modernización de los sistemas de riego, y también que se establezcan mecanismos de colaboración con los regantes, entidades locales y operadores para facilitar la ejecución de las mejoras.

Y, por último, La Rioja alega sobre el carácter no vinculante de las dotaciones de riego para precisar que cualquier decisión esté fundamentada técnica y jurídicamente y se diferencie en el momento de aplicarse a nuevos regadíos o a regadíos ya existentes.