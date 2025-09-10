La ola de calor reduce el calibre de la pera y la falta de lluvia frena la siembra de colza Llegan las primeras pellas de coliflor y los pimientos rojos al campo riojano, que sigue con la cosecha de patata y termina con el brócoli

Sanda Sainz Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

El paso de agosto a septiembre conlleva movimientos en el campo riojano de productos que inician su cosecha como es el caso de las primeras pellas de coliflor, que presentan una buena calidad, según indica el área de cadena alimentaria y estadística del Gobierno de La Rioja en su último boletín de precios agrarios. También cita la llegada de los primeros pimientos rojos.

0,80-1 euro el kilo es el precio de la pera conferencia DOP (palot) según Agricultura.

Mientras, otro producto como el brócoli en La Rioja Alta ha terminado la campaña con muy buen precio por su excelente calidad y por la escasez de esta hortaliza en el mercado.

La patata está en plena campaña y muestra un buen ritmo en las variedades para la industria. Sin embargo, las destinadas a fresco van con más lentitud por el bajo consumo. Inicialmente se ha establecido el precio de 257 euros la tonelada de patata para industria de frito sin conservación y 180 euros la tonelada para congelado, tanto blanca como roja. La del mercado para fresco está a 23 céntimos el kilo.

En lo referente a la fruta, el servicio de Agricultura regional recoge que la pera conferencia en La Rioja Media y Baja está finalizando y ha sido más corta de lo habitual este año. Asimismo, señala que los efectos de la ola de calor de agosto frenaron el crecimiento de la pera provocando que su calibre sea menor de lo esperado. Esta incidencia se suma a la reducción de la cosecha por el fuego bacteriano.

Respecto a la ciruela reina claudia indica que las existencias están terminándose y la comercialización resulta complicada porque el poco calibre afecta de forma negativa a su venta.

También se ha producido movimiento en el sector del champiñón y las setas. Los cultivadores dedicados al fresco mantienen una producción reducida, debido a las altas temperaturas del verano, con una venta estable y un precio invariable. Los que se dedican a industria han iniciado la cubrición de los paquetes que proporcionarán las primeras floradas en las próximas semanas.

El observatorio de precios agrarios de la semana del 1 al 7 de septiembre incide en la situación de presiones bajistas y cotizaciones en retroceso de los cereales que vuelven al nivel con el que comenzaron recientemente la campaña de comercialización. Destaca que la demanda sigue muy retraída sin compromisos a largo plazo y cubriendo las necesidades más inmediatas. Al mismo tiempo deja al descubierto una oferta pendiente de un cambio de tendencia de los precios que a día de hoy se prevé poco probable.

Por otro lado, se explica que el retraso de las lluvias afecta a la expansión del cultivo de colza en La Rioja al no facilitar las siembras, algo que desde Agricultura consideran negativo, teniendo en cuenta los muy buenos rendimientos del último año y el precio actual que casi duplica al del trigo. Con estos precedentes las intenciones de siembra de los agricultores riojanos eran muy elevadas, pero ahora se han visto frenadas.