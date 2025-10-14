Las mujeres rurales plantean mayor visibilidad y reconocimiento en su Día Internacional ARAG-Asaja celebró este martes un coloquio y el jueves el Gobierno de La Rioja organiza otro con UAGR-COAG, UPA, ARAG-Asaja, Fademur y Afammer

Momento de la clausura de la jornada 'Las mujeres en el medio rural riojano' celebrada este martes en Albelda.

Sanda Sainz Martes, 14 de octubre 2025, 18:29

La Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos, ARAG-Asaja, conmemoró este martes el Día Internacional de las Mujeres Rurales que se celebra este miércoles, con una jornada que tuvo el objetivo de reflexionar sobre el liderazgo femenino en el mundo rural. La cita se llevó a cabo en Bodegas Vinícola Real de Albelda de Iregua.

En una mesa redonda se plantearon cuestiones como la brecha de género, las barreras que se han conseguido derribar y las que todavía tienen que hacer frente las que residen en zonas campestres. Acudieron mujeres de diferentes perfiles del sector agrario y desarrollo rural.

El presidente de ARAG-Asaja, Eduardo Pérez, mostró el compromiso de esta institución con la igualdad, así como con la visibilización del trabajo de las mujeres. Señaló la importancia de fomentar su presencia y participación en los puestos de decisión de las organizaciones agrarias.

También participó en esta iniciativa la presidenta de Asaja Mujeres y Asaja Toledo, Blanca Cotorro. En su caso destacó la aportación femenina en el sector agrario desde siempre, la falta de reconocimiento que han sufrido en ocasiones y la labor que Asaja Mujeres está desarrollando para lograr este objetivo.

Además, en el coloquio intervinieron Eva Marín, presidenta de Asaja Joven; Verónica Vidorreta, ganadera e integrante de la junta directiva de ARAG-Asaja; la coordinadora técnica Marina Ruiz; y Esther Rubio, gerente de la Asociación de Desarrollo Rural de La Rioja Oriental.

La jornada tuvo como lema 'El impulso de las mujeres hacia el liderazgo del medio rural' y estuvo dirigida a sus socias agricultoras y ganaderas. En su clausura contó con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Medio Rural, Noemí Manzanos.

Este jueves se ha programado otra mesa coloquio, 'Las mujeres en el medio rural riojano', a las 12.00 horas, en el espacio Lagares de Logroño, en esta ocasión de la mano del Gobierno de La Rioja. Estará dirigida por Ana Torrecillas (responsable de prensa de ARAG-Asaja) y presentada por la consejera Noemí Manzanos. Acudirán Lecitia Olasolo Viteri (UAGR-COAG), Eva Lafraya (UPA Rioja), Mariana Ruiz Blanco (ARAG-Asaja), Mila Díez (Fademur) y Rosa Fernández (Afammer). Abordarán temas como el papel de las mujeres en el medio rural riojano, su contribución al desarrollo económico y social, los retos que aún persisten en materia de visibilidad, conciliación y relevo generacional. Son barreras, junto a la igualdad de oportunidades, que las agricultoras y ganaderas deben superar.

El aforo es limitado y para asistir se necesita reservar a través del correo electrónico sdgigualdad@larioja.org o en el teléfono de la Subdirección General de Igualdad 941 29 11 00 (extensiones 33031 y 33035).

Según el Censo Agrario 2020 del INE, en La Rioja el 21,2% de las explotaciones agrarias tienen a una mujer como titular. Los avances se centran en cuestiones como la titularidad compartida y una mayor visibilidad pública reconociendo su papel en el desarrollo económico, social y demográfico, en el mantenimiento de la actividad y en fijar la población, pero todavía queda mucho camino por recorrer.