LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El análisis

Las variedades

Manuel Ruiz Hernández

Manuel Ruiz Hernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:41

Pronto, al llegar a Haro, entramos en estudio de los factores de calidad del vino de Rioja. Comenzamos con los suelos y dimos a Rioja ... un mapa de suelos. Seguimos por las variedades con ánimo de profundizar. El mapa de suelos, aunque controvertido, dio qué hablar. Pero nuestra visión de las variedades, después de sesenta años, muestra resistencia a ser aceptada. Hacemos aquí un resumen:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 El cartel de esta tarde se queda en mano a mano entre Urdiales y Palacio
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    Han cantado algo más que bingo
  6. 6

    Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos
  7. 7

    Un mano a mano de puerta grande
  8. 8

    «Me gusta toda la calle Laurel, desde el principio hasta el final»
  9. 9 La Rioja lidera junto a Madrid el repunte de la natalidad nacional a lo largo de este año
  10. 10

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las variedades