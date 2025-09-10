LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El análisis

Manuel Ruiz Hernández

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:16

Hablamos en esta columna de las uvas ante cada vendimia. Lo hicimos en el 2024 y anunciamos mohos en las uvas. Ante ello recomendábamos el ... empleo precoz de LSA (Levadura Seca Activa) para generar pronto tufo que elimine el moho. Visto hoy, el resultado de la cosecha 2024 es que el enólogo anuló los mohos pues apenas han aparecido vinos con ese olor. Para todos los años, los mohos, si los hay en la uva, deben quedar anulados al iniciarse la fermentación. Pero vamos a someterlo a método para cada campaña. Días antes de la vendimia, el enólogo debe recorrer la viña y, sin necesidad de microscopio, debe tomar actitud ante los microbios de las uvas.

larioja Revisando datos