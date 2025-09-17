Hojas rojas

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manuel Ruiz Hernández

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:06

Hemos hablado últimamente de variantes en modelos de vinos tintos de Rioja: según suelos, según viníferas y según maceraciones. Ahora hablamos del vino que resultaría ... de vendimiar según el estado de agostado de las hojas, cuando están verdes y aparecen rojas o moradas. Comenzamos expresando los análisis de las uvas según la hoja esté verde o, en la misma época, se muestre roja. Indicamos de entrada que la hoja roja en agostado puede mantener clorofila que se revela en acetona. El peso de una baya es de 2,28 gramos en hoja verde, y de 1,94 en hoja roja. El grado es de 12,1% en hoja verde y de 14,6% en viña de hoja roja. La producción por cepa es de 3 kilos con hoja verde y de 2 kilos con hoja roja. La intensidad de color (IC) es 19 en hoja verde y 22 en viña de hoja roja. Las levaduras que encontramos en el hollejo son 100% oxidativas en las bayas de hoja verde y tan solo de un 10% en las de hoja roja. La dureza del hollejo ante presión de punzón es de 24 gramos para uvas de cepa de hoja verde y de 45 para bayas de cepa de hoja roja.

