Los aromas del vino tinto

Manuel Ruiz Hernández

Manuel Ruiz Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:15

Los aromas de los vinos son un tema intrincado. Los hemos estudiado desde una doble perspectiva: la salida de los aromas de las uvas hacia ... el vino y también como perfil diferencial entre vinos, por destilación fraccionada. Ahora exponemos aquí nuestros estudios del paso de la uva al vino en vinificación en tinto por despalillado y con un remontado diario. Para ello, nos situamos ante un cuadro-gráfico de fermentación y maceración. El eje horizontal son los diez días de fermentación con tres curvas: densidad (desde 1,1 hasta 0,94); antocianos (de 0 hasta 1 gramo por litro); e Índice de Polifenoles Totales (de 0 hasta 70). La técnica es separar un vaso de mosto-vino en el remontado diario, dejarlo en reposo dos horas para eludir el tufo y pasarlo a una copa para catar los aromas. Encontramos, en los diez días, tres zonas aromáticas: los primeros 3 días huele claramente a fruta; del 3 al 5 pierde olor; y del 5 al 10 aparece aroma herbáceo continuado, llegando, sin caída, hasta el día 10. Estas tres fases difieren por variedades. El tempranillo aporta el afrutado más fuerte y su fase de aroma herbáceo no es intensa. Las demás tintas varían, pero aportan menos afrutado y un aroma de hierba más acusado.

