Apuntes de septiembre

Manuel Ruiz Hernández

Manuel Ruiz Hernández

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:25

Durante septiembre las uvas sufren cambios importantes. Este mes hemos estrujado tempranillo y separado mosto, hollejos y semillas con algo de pulpa. Las tres partes ... comenzaron la fermentación por levaduras naturales. Es una circunstancia recurrente: cuando el verano es caluroso, las levaduras que surgen en los hollejos dan al fermentar mucho calor y rápidamente. Y como el verano ya ha caldeado paramentos y suelos, el enólogo se encuentra forzado a aplicar frío. Por tanto, verano caluroso caldea bodegas y proporciona levaduras proclives a más calor. Si el verano es fresco, las levaduras que aparecen también proporcionan calor en ambiente templado, pero no brusco, aunque sí acumulativo. Pero hemos hecho más tomando uvas y dispuesto en vasos. Un vaso con bayas enteras, sin raspón; otro con bayas enteras, pero con un milómetro de raspón; otro con bayas algo aplastadas. Lo hemos dejado así, durante dos horas y, seguidamente, hemos estrujado todo por separado. En otro vaso pusimos bayas pasadas, suavemente, sobre papel de lija para causar erosiones superficiales en los hollejos.

