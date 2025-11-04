La gestión forestal y la lucha contra el cambio climático centran la inversión ambiental en el presupuesto de 2026

El presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente para el próximo año consolida la apuesta del Ejecutivo riojano por la sostenibilidad y la resiliencia ambiental. La Dirección General de Medio Natural y Paisaje gestionará 31,8 millones de euros, de los cuales 26,2 se destinan a gestión forestal, programa que se incrementa en un 15%. La titular de Agricultura, Noemí Manzanos, ha subrayado que «se trata de un esfuerzo inversor sin precedentes que refuerza la prevención y extinción de incendios forestales, con más de 18 millones de euros para mejorar la respuesta».

El presupuesto incluye 1,3 millones de euros destinados a las obras del nuevo Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera, mientras que 268.000 euros servirán para mantener las actuales instalaciones. Además, se invertirán 320.000 euros en vías verdes y senderos a sumar a otros 200.000 euros en la mejora de pastizales y cerramientos ganaderos.

Ayuntamientos, empresas y asociaciones recibirán más de 2 millones para ejecutar proyectos de desbroce, repoblación y mejoras de bosques. También se pondrá en marcha una nueva orden de ayudas para la mejora y modernización de empresas que realizan trabajos forestales. En materia de biodiversidad, se reservan 1,7 millones de euros para convenios con Grefa, el Jardín Botánico, la Hermandad de las 13 Villas, los Centros Paleontológicos de Igea y Enciso, y nuevas colaboraciones con las Federaciones riojanas de Fotografía y Montaña.

Por su parte, la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua gestionará 21 millones, de los cuales 14 millones se canalizarán a través del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE) para mantener depuradoras, abastecimientos y nuevas obras en municipios como Sojuela, Santa Eulalia, Leza o Cervera del Río Alhama.

El plan ambiental del gobierno incluirá varias partidas dirigidas a realizar campañas de economía circular y calidad del aire, así como para habilitar subvenciones para que los ayuntamientos realicen limpieza de cauces y campañas de detección de fugas. También se implementarán ayudas para que las comunidades de regantes con balsas clasificadas puedan implementar sus planes de seguridad.