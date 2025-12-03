LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jesús García Escudero 'Monín' con su ganado en Aldeanueva de Ebro. SANDA

Los ganaderos de ovino que resisten aprovechan el incremento de precios

Jesús García 'Monín', de Aldeanueva de Ebro, asegura que ha esperado 40 años a uno bueno como este, pero lamenta el aumento de robos

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:28

Comenta

Jesús García Escudero 'Monín' es un ganadero de ovino de Aldeanueva de Ebro que cuenta actualmente con más de seiscientas cabezas de Rasa Aragonesa ... y Roya Bilbilitana. El sector vive un buen momento en cuanto a precios, pero sufre otros problemas, como el robo de animales.

