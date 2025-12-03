Los ganaderos de ovino que resisten aprovechan el incremento de precios
Jesús García 'Monín', de Aldeanueva de Ebro, asegura que ha esperado 40 años a uno bueno como este, pero lamenta el aumento de robos
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:28
Jesús García Escudero 'Monín' es un ganadero de ovino de Aldeanueva de Ebro que cuenta actualmente con más de seiscientas cabezas de Rasa Aragonesa ... y Roya Bilbilitana. El sector vive un buen momento en cuanto a precios, pero sufre otros problemas, como el robo de animales.
«Vengo de padres, abuelos y hasta tatarabuelos ganaderos. De niño estaba deseando de salir de la escuela para coger esta carrera», comenta entre risas que se tornan en preocupación cuando habla de los incidentes que ha tenido recientemente.
«Hace un mes y medio entraron a la nave rompiendo las cerrajas y se llevaron dos corderos. Puse la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Este domingo por la mañana al llegar a la granja las ovejas balaban y la puerta estaba abierta. Me habían robado otros ocho corderos», relata. Y añade: «Tuve que llamar al herrero para que viniese a instalar otras cerrajas nuevas y otra vez he denunciado lo ocurrido. El lunes vino la Guardia Civil para hacer fotos y tomar notas».
Este mes Jesús cumple 60 años y, a pesar de estos desagradables incidentes, asegura ser feliz dedicándose a este sacrificado trabajo en el que no hay ni fines de semana ni festivos, sino una dedicación total.
Por otro lado, está contento porque dice que el año pasado había mucha hierba por la lluvia, este parecía más seco, pero vuelve a llover y aumenta el pasto. Además, el precio del cordero se mantiene, se paga bien y cree que subirá en Navidad. «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este», asegura.
«Cuando me salí de la escuela, había más de veinte, no con tantas ovejas, igual llevaban doscientas. Ahora quedamos dos en Aldeanueva. En Autol solo uno y en Rincón de Soto y en Quel, ninguno. En Calahorra dos hermanos. Este año fui al paso de las Bardenas (trashumancia de ovejas) y antes iban siete u ocho ganaderos que igual llevaban dos mil o tres mil cabezas cada uno. Esta vez solo hubo dos rebaños», comenta mientras suenan los cencerros de sus animales.
Jesús participó durante varios en el proyecto de sostenibilidad Pastoreo en la Red impulsado por Red Eléctrica que consistía en utilizar sus ovejas para controlar la vegetación de la línea eléctrica Quel-La Serna, en la zona de los Agudos de Calahorra.
Aunque dice que «estoy para pocos meneos, la fuerza y agilidad se acaban», espíritu no le falta. Lamenta que no hay relevo y cuenta que tuvo un percance hace unos seis años cuando se hirió con un clavo en el pie. No fue al médico y luego se vio obligado a permanecer dos meses en casa sin poder andar. «No conseguí a nadie que sacase las ovejas y estuve a punto de venderlas. Al final, gastándome perras para alimentarlas y con ayuda de mi mujer resistimos hasta que me recuperé», recuerda.
