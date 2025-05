«La familia no te obliga a quedarte, pero te inculca los valores del campo»

María Caro Jueves, 15 de mayo 2025, 12:26 Comenta Compartir

Acaba de cumplir un año el nuevo tractor de Sara Orive, agricultora de Foncea. «Lo utilizo para las labores más fuertes: arar y preparar la tierra. También lo uso para otras en las que igual no se necesita tanta fuerza, como echar abono de nitrato». No es el único que tiene para trabajar sus tierras, en las que mayoritariamente crece cereal. «Trigo, cebada y, en menor proporción, remolacha y viña», detallaba. La mayoría se encuentra en el entorno de Foncea o en pueblos cercanos, como Treviana y Fonzaleche, también en las localidades burgalesas limítrofes de Ameyugo y Pancorbo.

Sara siempre tuvo la agricultura en casa por parte de padre, y la ganadería por parte de su madre. «Es algo que hemos vivido desde pequeños. Al final, no te obligan a quedarte pero te inculcan los valores del campo y a mí es algo que me encanta –afirma al pie de su tractor–. Yo siempre he ido desde pequeña con mi padre a ayudarle, a estar con él».

Pero su trayectoria profesional comenzó lejos de los campos. Y eso que no hace tanto, porque tiene 26 años. Comenzó en la agricultura, a llevar sus propias tierras, en 2022. «He trabajado en más sitios y, al final, también lo disfrutaba, pero no es lo mismo que el campo. En el campo ves claramente tu esfuerzo y lo que vas consiguiendo».

Para ella, la satisfacción personal y la recompensa del día a día compensa el sacrificio que el campo requiere. «Poco a poco lo vas llevando, pero es cierto que ha habido temporadas muy complicadas. Desde que entré en el mundo del campo el tiempo no ha ayudado mucho, pero al final se va a llevando –lamentaba–. Y tener a mis padres detrás, que siempre ven el lado bueno de las cosas, es un punto a favor».

Cuando ellos comenzaron, la situación en la agricultura era muy diferente. «No tiene nada, nada que ver. Ahora el trabajo está muy mecanizado y antes era más de esfuerzo. He visto a mi padre cargando sacos, etc. Yo, por ejemplo, tengo el tractor con la pala, así que no hago tanto esfuerzo físico. Antes los tractores eran mucho más pequeños, tanto en volumen como en cuanto a la capacidad de trabajar. Ahora se tarda en preparar una tierra tres horas, y antes era un día entero. Mi padre siempre me dice: 'Si tu abuelo viera el tractor que te has comprado, alucinaría'».

Sara Orive desborda ilusión por la agricultura. «Dicen que es porque acabo de empezar. Pero hay cosas que desaniman: contra el tiempo no puedes hacer nada, pero la burocracia pone muchos problemas, especialmente a los jóvenes. Y los precios. Si te echas las manos a la cabeza tampoco avanzas. Hay que seguir».