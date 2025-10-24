LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La DOP Peras de Rincón de Soto cierra la campaña con un 6% menos de producción

La venta de pera de este año ya ha comenzado en las centrales de la denominación con gran aceptación por parte de intermediarios y consumidores

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:06

La Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto ha cerrado la campaña 2025 con una cosecha de 19.305.313 kilos y una calidad excepcional. La previsión era de 21 millones de kilos, pero el descenso de la cantidad inicial se debe a la incidencia del fuego bacteriano y los daños provocados por el pedrisco, según han valorado los servicios técnicos de la DOP. A pesar de ello, consideran positiva la campaña. El año pasado la cifra ascendió a 20,55 millones de kilos, es decir, el 6% más que este año.

La venta de pera de este año ya ha comenzado en las centrales de la denominación con gran aceptación por parte de intermediarios y consumidores, según explican desde el consejo regulador y añade que se han iniciado nuevas acciones promocionales como la realizada el 9 de octubre en Mercasevilla donde tuvo lugar una presentación de la DOP a cargo del técnico Sixto Cabezón y las centrales que acudieron al evento mantuvieron diferentes encuentros y reuniones de trabajo con los asistentes. «Fue algo novedoso y se ha dado un nuevo paso para ampliar e incrementar las ventas de pera en Andalucía en general y en Sevilla en particular», aseguran en la DOP Peras de Rincón de Soto, que comercializa principalmente la variedad conferencia y, en menor medida, la blanquilla.

