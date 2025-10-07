ARAG-ASAJA advierte de la estocada mortal que ha sido esta campaña para los viticultores A las mermas en la producción se suman los bajos precios ofrecidos por las bodegas pese al esfuerzo económico de los viticultores esta campaña

La Rioja Martes, 7 de octubre 2025, 08:59 Comenta Compartir

«Una campaña corta, de gran calidad sí, pero a costa de los mismos: los viticultores». Este es el balance que realiza el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, con la vendimia ya finalizada en la mayor parte de la Denominación Calificada de Rioja.

Pérez hace referencia a la importante reducción de rendimientos provocada por el clima y el duro ataque de mildiu. «Estamos hablando de que se han producido mermas del 30 y del 40% y en algunas zonas, incluso por encima del 50%», ha recordado, «es la sexta campaña que los viticultores afrontamos con pérdidas porque llevamos años con reducción de rendimientos al 90% y esta es una más, la última para muchos viticultores que se han planteado abandonar sus explotaciones».

Una situación que ARAG-ASAJA no se cansa de denunciar. Se prevé que se recojan unos 200 millones de kilos de uva en esta campaña, muchos menos de lo que se recogió la pasada, que ya fue corta de por sí. Aunque esto propicie el equilibrio de la propia DOCA Rioja gracias a la reducción de excedentes, «ese equilibrio no se puede cargar exclusivamente en las espaldas de los viticultores como lleva años sucediendo», añade.

Se trata de una carga muy pesada que no solo se traduce en la escasa producción recogida sino en los esfuerzos económicos que han realizado los viticultores para luchar contra el ataque desaforado del mildiu y mantener la calidad. «Para destruir al hongo hemos tenido que realizar varias aplicaciones de un producto fitosanitario cuyo coste se ha disparado», afirma el presidente de ARAG-ASAJA, para quien, «al final, no te salen las cuentas de lo que pagas y lo que recibes».

Por ello, ARAG-ASAJA señaló las malas prácticas de algunas bodegas que, con la vendimia ya comenzada, no formalizaban contratos con sus proveedores –incumpliendo la ley– a quienes ofrecían precios ruinosos por su cosecha. «Estamos hablando de una cosecha corta, de gran calidad. ¿Qué pasará cuando sea una cosecha normal en rendimientos?, ¿qué precios se van a ofrecer?», se pregunta el presidente de la organización agrícola.

Pérez Hoces reclama más responsabilidad a las bodegas ante la situación que están viviendo los viticultores. «Somos conscientes de que la venta de vino de Rioja se ha estancado, pero también de que si las bodegas compran uva es porque la necesitan y no porque sean 'hermanitas de la caridad'. Por lo tanto: si la quieren, que la paguen como corresponde», exige.

El presidente de ARAG-ASAJA recuerda al sector comercializador que «está muy bien el enoturismo con bodegas atractivas, pero Rioja no puede existir sin las uvas, es la parte más importante, y de eso se encargan los viticultores. Sin ellos, no hay Rioja».

«Nuestra organización es consecuente con la situación que los viticultores han vivido esta campaña y con todos los esfuerzos que han hecho. No vamos a dejar de exigir responsabilidad también al sector comercializador«, ha insistido Pérez Hoces.