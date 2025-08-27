La campaña de la pera de la DOP de Rincón prevé gran calidad y contenido de azúcar

Desde el 22 de agosto los almacenes vinculados a la Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto no paran de recibir esta ... fruta. En la SAT Frutas y Verduras Valle de Rincón explican que los agricultores y cuadrillas de trabajadores acuden a las fincas en cuanto amanece y la mayoría están hasta la hora de comer. En algunas fincas, las menos, continúan por la tarde y entregan los palots hasta las 20.00 horas. De los remolques de los tractores, los cajones son llevados en carretillas elevadoras al interior de las naves y se pasan por la zona de lavado. El siguiente paso es poner el producto en la cámara de preenfriamiento y las peras que se recogen en estos primeros días se dejarán después en las de larga duración, explica la técnico de la SAT rinconera, Mamen Pérez del Notario.

21 millones de kilos de pera conferencia de la DOP Peras de Rincón de Soto se recogerán en 2025 y otros 3 millones fuera de la denominación, de segunda categoría. La DOP también prevé 220.000 kilos de la variedad blanquilla.

La previsión de la Dop para esta campaña es de 21 millones de kilos en toda su superficie que cuenta con 1.230 hectáreas acogidas. El inicio del día 22 tuvo lugar en los municipios de La Rioja Baja, Arrúbal, Logroño, Agoncillo y Fuenmayor. Ayer se incorporaron Lardero, Entrena, Albelda de Iregua...

Para el 25 o 26 de septiembre se espera que finalice la campaña en Hormilla, el último lugar, cuya fecha de inicio dependerá de los resultados de las muestras que se recogieron ayer, indica el gerente de la DOP riojana, el rinconero Sixto Cabezón.

Asegura que para este año 2025 esta fruta presenta una gran calidad y contenido de azúcar. Aparte, se esperan obtener otros 3 millones que no entran en la denominación porque tienen algún toque por granizo y se destinarán a segunda categoría, a la venta en tarrinas... Hay fincas que tienen un 8, un 10 o incluso un 15% con peras tocadas. Ahora lo primordial es que haga buen tiempo y evitar la piedra y el agua, no porque la lluvia afecte a la fruta sino por el retraso en las labores del campo, al no poder acceder a las parcelas en condiciones.

Antes de la conferencia se cosechó la pera blanquilla, aunque en este caso la cantidad estimada es mínima, de unos 220.000 kilos en 12 hectáreas aproximadamente. Respecto a la venta de la producción de 2024 finalizó a mediados de julio y algunas centrales la alargaron hasta el 10 agosto para cumplir con compromisos con sus clientes.