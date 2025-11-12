La campaña de la manzana fuji en las fincas del Linares confirma su excelente calidad

Finca Señorío de Rioja continúa afianzándose con su producción de calidad y el mimo de una empresa familiar que cuida los detalles. El presidente ... del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, lo comprobó recientemente en una visita que realizó a los cultivos de Igea, en el Linares, acompañado por Belinda León, la consejera de Economía.

Laura Sáez Benito (Finca Señorío de Rioja), explica que a finales de octubre comenzó la campaña de su fruta estrella, la manzana fuji, con un retraso de entre dos y tres semanas respecto a otras temporadas (por la climatología), y se prolongará todavía durante más de un mes.

El boletín del observatorio de precios agrarios de La Rioja publicado ayer referente a la semana del 3 al 9 de noviembre, indica que la campaña de fuji está muy avanzada y los almacenes de fruta se centran en la comercialización de las variedades gala y golden.

Finca Señorío de Rioja cuenta con 190 hectáreas de frutales y en 2025 espera recoger 4 millones de kilos de manzanas

A diferencia de las estimaciones nacionales y regionales de una reducción de cosecha de manzanas para 2025, en el valle del Linares se prevé una buena cantidad y excelente calidad. Actualmente esta firma cuenta con 190 hectáreas de cultivo de las que 70 son de fuji. Espera recolectar 4 millones de kilos de sus diferentes tipos de manzana (2,5 corresponden a la fuji). Por otro lado, ha podido evitar el problema del fuego bacteriano que está provocando estragos en los frutales, aunque ello requiere estar muy encima de los cultivos.

Laura destaca que se arrancaron plantaciones viejas y este año han entrado en producción otras nuevas que aumentan la calidad ya de por sí especial de estas manzanas. «No vamos a kilos, sino a calidad y cada vez apostamos más por ello», comenta.

Capellán y León pudieron ver los sistemas de las parcelas que cuentan con riego a goteo, cubiertas antigranizo y se plantan utilizando el método Guyot (algo en lo que Finca Señorío de Rioja es pionera). Se trata de un tipo de poda de viñedos que se ha adaptado al manzano para formar árboles con varios ejes que parten de uno o dos brazos horizontales. Se crea una especie de pared que proporciona una mayor aireación del fruto, más luz solar (beneficiosa para su maduración y para reducir las enfermedades), además de facilitar la recogida.

Lo que en principio iba a ser una visita rápida del presidente riojano y la consejera se prolongó e incluso compartieron un almuerzo con los propietarios de Finca Señorío de Rioja. También estuvieron en las parcelas de árboles de ciruela y cereza, entre otros, así como la nueva plantación de fruta de hueso en el monumento de Raulito, en el término de La Torre.

«Raúl tenía un capricho para este lugar, poner todas las frutas que a nuestro hijo le gustaban. No es una cuestión productiva, porque es mejor una finca grande del mismo producto, sino algo sentimental. Aquí están plantadas variedades muy especiales con un sabor de antaño. Hay melocotón, ciruela, albaricoque, cereza e incluso higos. Es una finca un poco romántica», explica Laura, que de esta manera pone en marcha el deseo de su marido, Raúl Sanz, fallecido en mayo de 2024.