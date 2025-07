El regusto amargo de una campaña mermada

Virginia Ducrós Sáenz Martes, 1 de julio 2025, 16:38 Comenta Compartir

Una campaña con un final agridulce. El sector del champiñón empezaba en noviembre del año pasado una nueva campaña que se ha cerrado de manera similar a la anterior, aunque en las últimas semanas el calor y la humedad se han convertido en los invitados no deseados, que a la postre han impedido a los cultivadores terminar de recoger los kilos demandados. Y se vaticina que será así a partir de ahora.

Se antojaba una campaña algo más positiva, porque el precio de la paja nacional, como reconoce Rebeca Lavega, presidenta de la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (Asochamp), «no ha sido tan disparado como el anterior», pero han entrado en juego otras circunstancias.

En estas últimas semanas de calor atípico, con temperaturas incluso elevadas por la noche, ha sido inútil el trabajo de los ventiladores. Entre las fuertes lluvias, que han dejado mucha más humedad, y la restricción en el uso de productos fitosanitarios se ha formado la tormenta perfecta para la aparición de enfermedades en los cultivos. «Arrancó bastante bien la campaña, pero si aparecen enfermedades y no tenemos herramientas para combatirlas, pues al final es algo que nos preocupa. No poder usar determinados productos químicos nos está matando».

«En el último mes habrá habido más de un 20% de bajada de producción», estima Rebeca Lavega

Sin duda, es uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta el sector, que ve cómo el pelo (Cladobotryum mycophilum) y la mole seca (Lecanicillium fungicola) están afectando a la producción de este cultivo, crucial para la economía riojana. No en vano es el segundo sector agrario en importancia económica en la comunidad, con 225 explotaciones de cultivo –localizadas mayoritariamente en tres municipios (Autol, Pradejón y Ausejo)– y que cuenta con más de 2.500 puestos de trabajo. Sin embargo, «en las últimas siembras no se están cogiendo los kilos que se deberían por este tema. Los cultivadores ya lo tienen un poco asumido, porque las herramientas que tenemos ahora no son tan eficaces como las de antaño», admite Lavega.

Son conscientes de que estas directrices vienen de Europa, que tiene el foco puesto en reducir el uso de productos químicos y, por tanto, «no es algo que podamos controlar desde aquí, ni a nivel regional ni estatal».

Nuevos ensayos

Desde el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja (Ctich), donde tiene su sede Asochamp, y el Gobierno regional se investiga para hallar productos fitosanitarios alternativos. «Conseguimos la autorización excepcional para la utilización de un producto –formulado a base de fluxapyroxad, que funciona como fungicida para el control de telaraña (Dactylium dendroides)– y la idea es, si unos ensayos que estamos realizando nos van bien, volver a solicitarlo». No obstante, reconoce que «no es la panacea, pero algo se nota».

Así lo evidencian los resultados registrados en el Ctich. «Nosotros seguimos insistiendo en que es necesario prevenir la enfermedad, adoptando todas las medidas de higiene que pueda haber y controlando todo mucho para evitar llegar a problemas que puedan suponer tirar un cultivo»,explica.

Lavega cree que en este último mes ha habido «una bajada de producción de más de un 20%». Confía en que los últimos ensayos den los frutos esperados para volver a solicitar el uso excepcional. «Lo podríamos utilizar 120 días al año, que es lo que nos permiten en España y es lo que se aprobó el pasado ejercicio». Pero quieren asegurar su eficacia y modo de aplicación. «Hay cultivadores que nos han dicho que no hace nada, a otros no les disgusta... Lo que quiero es que tengan a su disposición una herramienta más para prevenir la enfermedad o reducir el riesgo de tenerla».