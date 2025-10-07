El campo cree en su futuro

C. A. Martes, 7 de octubre 2025, 08:59 Comenta Compartir

Un total de 294 agricultores y ganaderos riojanos solicitaron a principios de año ayudas para invertir en la mejora y modernización de sus explotaciones por una inversión total de 20,4 millones de euros. La inversión media de cada solicitud se situaba en los 69.486 euros.

Dada la gran demanda de ayudas recibidas para invertir en la modernización de las explotaciones, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente decidió poner los medios necesarios para atender el cien por cien de las solicitudes admisibles en 2025. De este modo, se ha ampliado en 1,6 millones de euros el presupuesto previsto en la convocatoria para apoyar la mejora de la productividad y la rentabilidad en el sector.

Así, 223 agricultores y ganaderos, titulares de explotaciones en 83 municipios, podrán recibir cuantías para financiar construcciones agrarias como cobertizos, almacenes, alojamientos para temporeros; la realización de vallados, plantaciones permanentes o instalaciones y sistemas de riego; proyectos de adaptación de naves de producción de champiñón a Fase 3 o para la adquisición de tractores y todo tipo de maquinaria agrícola. Destacan en este capítulo especialmente las inversiones para la compra de maquinaria de preparación y laboreo del terreno, mayoritariamente en arados intercepas, y en sistemas de auto guiado o GPS.

Como datos a resaltar, un 13% de los solicitantes son jóvenes menores de 41 años y un 16% corresponden a explotaciones de titularidades compartida. Además, 8 de los solicitantes cultivan en ecológico, lo que supone un 3% del total.

El Gobierno de La Rioja destinará finalmente a esta línea 6,2 millones de euros que posibilitarán una inversión cercana a los 20 millones de euros, una apuesta de futuro por el campo riojano que demuestra su interés por adaptarse a las nuevas realidades normativas y de mercado, mejorar la gestión y consolidar proyectos competitivos.

Con la ampliación de la partida presupuestaria, el Ejecutivo regional realiza un nuevo esfuerzo económico para impulsar las inversiones necesarias para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias riojanas.

En este sentido, la Consejería de Agricultura ya incrementó un 20% las ayudas directas en la convocatoria de este año para apoyar las inversiones, que podían cubrir hasta el 70% de la inversión realizada.

Rechazo unánime de La Rioja a la propuesta de la PAC Al rotundo rechazo manifestado por el Gobierno de La Rioja y las OPAs riojanas a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual se ha sumado de forma unánime el Parlamento de La Rioja, que aprobó el 2 de octubre una declaración institucional suscrita por todos los grupos. La Cámara regional rechazó la propuesta y reclama una PAC «fuerte, autónoma y dotada de recursos suficientes» para el periodo 2028-2034. Entre las reivindicaciones de La Rioja, se apunta la necesidad de establecer fondos suficientes para que las ayudas directas lleguen a todos los agricultores y ganaderos profesionales, garantizando su rentabilidad y sosteniendo la producción. En la declaración aprobada se exige que «no se permita ningún recorte en los presupuestos para la futura PAC y que los nuevos mecanismos sean simples, flexibles, con menos burocracia y adaptados a la realidad y a los retos actuales del sector». Desde La Rioja se exige como cuestión irrenunciable dotar a la PAC con un presupuesto suficiente en el periodo 2028-2034 y debería consolidarse al menos un 30% del total, incluyendo un mecanismo para ajustar el presupuesto comprometido a la inflación real. Cabe recordar que el sector agroalimentario en la UE, y la PAC supone menos del 1% del gasto público y garantiza los alimentos a 500 millones de consumidores.