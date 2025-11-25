Asaja exige activar 370 millones para olivar y viñedo La asociación subrayó en un comunicado que no pueden convertirse en las víctimas colaterales» de la falta de Presupuestos

Efe Martes, 25 de noviembre 2025, 20:16

La organización agraria Asaja considera «inaceptable» la decisión del Gobierno de no activar las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo fijadas por ley y que ha cifrado en 370 millones de euros, por lo que exigió el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención del Desperdicio Alimentario, que establece un fondo de 370 millones –285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano– destinado a las explotaciones más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.

Asaja subrayó en su comunicado que «el olivar y el viñedo de secano no pueden convertirse en las víctimas colaterales» de la falta de Presupuestos.