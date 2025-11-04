Alubia de Anguiano: una campaña con buenas perspectivas Desde la dirección técnica de la DOP son optimistas por la buena evolución de la última floración y confían en empezar la recogida en los próximos días

Virginia Ducrós Sáenz Martes, 4 de noviembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

En apenas unos días empezará la campaña de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Alubia de Anguiano. Sin duda, una cosecha muy esperada después de que la pasada fuera una de las peores que se recuerdan en las últimas décadas, que incluso obligó a cancelar el Festival de la Alubia que desde hacía un cuarto de siglo venía celebrándose en Anguiano. «Hasta ahora la campaña viene bien», admite Nacho Ruiz, director técnico de la Denominación. «Los últimos calores han hecho que la última floración haya evolucionado bastante bien y, por ello, es probable que la cosecha sea buena si no se tuerce mucho el tiempo en los días que quedan».

No obstante, en la mente de todos los agricultores se ciernen los recuerdos del año pasado, cuando se recogió apenas el 50% de lo que «nosotros normalmente venimos recogiendo». El exceso de lluvias en la recta final terminó pudriendo muchas vainas. «Si el tiempo nos respeta, esperamos poder llegar a los 30.000 kilos, igual incluso un poquito más, que es lo que se viene recolectando en un año normal», añada Ruiz.

Cosecha Se espera que en los próximos días se inicie la recolección, que se circunscribe a apenas treinta hectáreas.

Socios Bajo el sello de la Denomimación de Origen Protegida (DOP) Alubia de Anguiano operan 34 agricultores.

Previsiones Se estima que este año puedan recogerse los 30.000 kilos que se vienen recolectando de manera habitual. La anterior campaña fue la peor de las últimas décadas y solo pudo recogerse el 50%.

En apenas treinta hectáreas que se circunscriben a ese municipio serrano se cultiva la variedad autóctona El Encinar, cuyas semillas secas quedan protegidas por la Denominación de Origen Protegida. Sin duda, el emplazamiento del cultivo es la nota característica para la producción de este alimento, que se beneficia de las óptimas condiciones del agua, de la temperatura de la misma y, sobre todo, «del suelo de Anguiano. Es un suelo pobre y eso hace que la alubia no crezca mucho y que tenga la piel muy fina», lo que le otorga «una peculiaridad al cocinarla muy buena».

Cabe recordar que la Alubia de Anguiano amparada por la DOP se siembra en primavera, aprovechando esos suelos pobres y cascajosos que son típicos de las zonas de montaña. En la actualidad, la asociación cuenta con 34 socios, que cumplen con los requisitos recogidos en el pliego de condiciones de la Denominación con el objetivo de garantizar la procedencia y autenticidad de la alubia recogida y también su continuidad. Porque esta variedad local de mata alta difiere de otras variedades de mata baja por requerir un mayor gasto de producción, porque no es posible la mecanización total de su cultivo –la selección del producto se ha mecanizado, cuando siempre se había hecho a mano–.

Tamaño menor al resto

La Alubia de Anguiano presenta un grano diferente al del resto que se cultivan en La Rioja. De hecho, es de un tamaño mediano, menor que los demás. Sin duda, también presenta diferencias muy características, como su forma ovalada, color rojo vinoso y piel menos robusta. Igualmente, es destacable su alto porcentaje de absorción de agua y su cocción más rápida, que permite mantener su grano intacto, sin romperse.

Desde hace un cuarto de siglo, en la localidad serrana se celebra el Festival de la Alubia de Anguiano. Sin embargo, el pasado año tuvo que suspenderse. En principio se había tomado la decisión de retrasarlo de noviembre –como venía celebrándose en ediciones pasadas– al mes de febrero, pero una vez que finalizó la campaña de recolección y ante la preocupante merma de kilos recogidos, la organización decidió cancelarlo. Para este año se prevé que la feria tenga lugar el próximo 23 de noviembre. «Se ha retrasado respecto a las fechas en las que venía celebrándose», apunta Nacho Ruiz. «Las cosechas se están demorando cada vez más y es la manera de garantizar que haya alubia ese día».