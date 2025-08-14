Agroseguro adelanta 2,9 millones en un año de récord absoluto de tormentas La Rioja cuenta ya con 39.600 hectáreas afectadas, casi el 50% más que el anterior año record, el 2023

Daños en un viñedo de El Villar, tras la tormenta de mayo

Efe Logroño Jueves, 14 de agosto 2025, 11:33 Comenta Compartir

Agroseguro ha abonado este jueves 2,9 millones de euros a viticultores riojanos con daños superiores al 80 por ciento en sus viñedos en la última campaña.

En una nota, esta entidad ha resaltado que ha adelantado el pago de siniestros en varias semanas respecto de la vendimia.

De esta forma, la agrupación aseguradora asegura cumplir con su compromiso de «facilitar que los agricultores afectados puedan realizar todas las labores que consideren más adecuadas para su explotación de cara a la cosecha de la próxima campaña».

El año 2025 ha tenido «una inusitada intensidad tormentosa» a nivel nacional, hasta el punto de que, con más de 933.000 hectáreas declaradas con daños por pedrisco, se ha convertido ya en el año de mayor superficie afectada por este riesgo de la última década.

39.600 hectáreas

En el caso de La Rioja, la superficie afectada por las tormentas supera, a cierre de julio, las 39.600 hectáreas, un 47 % más que las alcanzadas en 2023, que hasta ahora era el año con mayor área dañada por los pedriscos.

En total, se estima que las indemnizaciones por estos siniestros superarán los 27 millones de euros.

La uva de vinificación es la producción riojana que más está sufriendo las consecuencias de las tormentas, con casi 15.500 hectáreas dañadas hasta el mes de julio, y una indemnización estimada ya superior a los 14 millones de euros.

La presencia del seguro agrario en el campo de La Rioja es mayoritaria, con una implantación muy considerable en las principales producciones, que, en el caso concreto de la uva de vino, se sitúa en el 70 %.