Agricultura prevé en La Rioja una cosecha de almendra un 20% menor a un año medio En algunos lugares ultiman la campaña y en otros hablan de un 60% de reducción y no han comenzado, pendientes de terminar la vendimia

Almendras secándose al sol en la cooperativa Garu de Ausejo, con el pueblo al fondo.

Sanda Sainz Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:19 Comenta Compartir

La campaña de la almendra en La Rioja está siendo escalonada y mientras en algunos lugares han finalizado la recolección, en otros están en ello actualmente y hay productores, pendientes de terminar la vendimia, que ni siquiera han comenzado, como es el caso del presidente de la Sociedad Almendrera Riojana, Javier Garijo, de Rincón de Olivedo.

La última información facilitada por el servicio de estadística agraria del Gobierno de La Rioja indica que «la recogida de la variedad soleta coincide con el final de la cosecha de la almendra en nuestra comunidad» y añade que «una cosecha que tal y como se esperaba ofrece una producción que podemos evaluar un 20% menor a la esperada en un año medio».

PRECIOS DE LA ALMENDRA 0,99 €/kilo Recibe el agricultor por la variedad de almendra común con cáscara

1,27 €/kilo Variedad largueta

1,33 €/kilo Variedad marcona

1,65 €/kilo Almendra de floración tardía

1,41 €/kilo Almendra ecológica

Fuente Boletín de Precios Agrarios que publica el Gobierno de La Rioja.

Garijo va más allá y explica que en los cultivos del Alhama–Linares la reducción puede llegar al 60% por las heladas y que solo se salvan algunas variedades de floración tardía.

Además de los datos ofrecidos en el boletín de precios agrarios correspondiente a la semana del 22 al 28 de septiembre, se afirma que «esta merma, como suele ser habitual, acarrea una calidad elevada, tanto en rendimiento en el descascarado como en el calibre de las pipas».

La calidad es elevada, tanto en rendimiento en el descascarado como en el calibre de las pipas

Respecto a los precios percibidos por el agricultor, la variedad común está a 0,99 euros el kilo; la largueta a 1,27; en el caso de la marcona sube a 1,33; la ecológica se paga a 1,41 y las de floración tardía a 1,65. Excepto la común, todas las demás han tenido ligeras subidas.

Los altos costes de producción suponen uno de los principales problemas, además de la incertidumbre que conllevan los aranceles de Estados Unidos y la entrada de almendra de este país y de otros como Marruecos tratada con productos fitosanitarios no permitidos en Europa, lamentan los agricultores.

Seguridad ante los hurtos

Cuando llega la campaña se debe extremar la seguridad. El Ayuntamiento de Autol lo recordó en un bando el 19 de septiembre que incluye normas o recomendaciones a los propietarios de las fincas de almendros, como que los que cedan la cosecha a una tercera persona deberán expedir una autorización por escrito con los datos del autorizado, autorizante y finca (en el Ayuntamiento disponen de modelos). Esta podrá ser solicitada por la Guardia Civil a toda aquel que esté recolectando en finca ajena o que transporte almendra en su vehículo.

Quien note la presencia sospechosa de alguien en fincas rústicas o almacenes puede comunicarlo a través del 062.