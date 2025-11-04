155,7 millones para impulsar un modelo agrario que sea competitivo y sostenible

C. A. Martes, 4 de noviembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente gestionará el próximo año un presupuesto de 155,74 millones de euros, una cifra que consolida el compromiso del Gobierno de La Rioja con la modernización del sector agrario, el relevo generacional y el impulso al medio rural.

La consejera Noemí Manzanos destacó en el Parlamento que «estas cuentas son una herramienta para mejorar la competitividad del sector, conservar los espacios naturales y avanzar en la adaptación de La Rioja al cambio climático». Más de la mitad del presupuesto, 81 millones de euros, se destina a ayudas directas a agricultores, ganaderos, ayuntamientos y cooperativas, mientras que 23,5 millones se reservan para inversiones comprometidas con la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

Entre las principales partidas, la Dirección General de Agricultura y Ganadería gestionará 49,8 millones, aumentando hasta 5 millones la partida destinada a financiar la contratación de seguros agrarios.

El Ejecutivo regional invertirá más de 1,2 millones para colaborar con los ayuntamientos en la gestión de los animales abandonados. Gracias a una partida de 250.000 euros se ampliará el Centro de Acogida de Cañas, y el resto de este presupuesto servirá para seguir prestando el servicio de acogida y establecer nuevos convenios con los ayuntamientos para garantizar la recogida de animales abandonados las 24 horas, los siete días de la semana. El apoyo a las prácticas agroambientales crece un 40% esta la legislatura y alcanzará 6,6 millones, beneficiando a 2.800 agricultores y ganaderos. Además, se reserva un millón de euros en ayudas mínimas para sectores con dificultades excepcionales.

La Dirección General de Desarrollo Rural dispondrá de 47,4 millones con especial atención a la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones y el apoyo a entidades asociativas, líneas de apoyo que suman un valor de 8,2 millones.

En 2026, el programa Leader contará con 3,3 millones, y se destinarán otros 3,7 para poner en marcha varias acciones concretas contempladas en el Plan de Regadíos. Los Ayuntamientos volverán a contar con 1,45 millones para mejorar caminos rurales.

Finalmente, para la remodelación de la Estación Enológica de Haro y la construcción del nuevo Laboratorio Regional en La Grajera, estos presupuestos destinarán una partida de 10 millones de euros para los dos proyectos.